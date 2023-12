Đà Nẵng: Đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024

Sáng 15-12, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đợt ra quân lần này, Công an TP Đà Nẵng đã đề ra và quyết tâm hoàn thành 18 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu công tác trên các lĩnh vực, nhằm kéo giảm tội phạm.

Phát lệnh ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu, các đơn vị tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm kiểm soát, giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian tới.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm; chủ động rà soát, phát hiện, ngăn chặn, phản bác, đấu tranh, xử lý nghiêm những thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng...

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu, thành lập các đoàn liên ngành để tổ chức kiểm tra hành chính có trọng tâm, trọng điểm, không đại trà, tràn lan; không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, những nỗ lực, thành tích mà các lực lượng công an thành phố đạt được thời gian qua.

Chủ tịch Lê Trung Chinh yêu cầu, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tấn công, xử lý hoặc đề xuất xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024.

“Chủ động trong công tác nắm tình hình; kịp thời nắm bắt, phát hiện, nhận diện những thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, các trang mạng xã hội; huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh, có hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố trong dịp Noel, Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu năm với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo.

>>>Một số hình ảnh tại Lễ ra quân:

15 ngày đầu ra quân (1-12 đến 14-12), lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phá thành công nhiều chuyên án, tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Đợt ra quân sẽ bắt đầu từ ngày 1-12-2023 đến ngày 29-2-2024

Công an TP Đà Nẵng huy động toàn bộ lực lượng để trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các dịp lễ

Các lực lượng sẽ tăng cường tuần tra, chốt chặn, kiểm soát ANTT, đảm bảo an toàn dịp lễ, tết

PHẠM NGA