Đà Nẵng: Giữ nguyên phụ cấp cho hơn 1.300 người hoạt động không chuyên trách

Sáng 12-8, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu thông qua Tờ trình số 29/TTr-UBND về tổng số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường trên địa bàn.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo tờ trình, tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách được HĐND cấp tỉnh giao là 3.961 người. Tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách có mặt trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã là 3.289 người.

Tính đến ngày 1-7-2025, toàn TP Đà Nẵng có 1.335 người hoạt động không chuyên trách được bố trí công tác tại các xã, phường.

UBND TP Đà Nẵng đề xuất áp dụng thống nhất mức phụ cấp hàng tháng theo Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng (trước sáp nhập) đối với người hoạt động không chuyên trách tiếp tục công tác đến ngày 31-5-2026. Quy định này nhằm đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2025, cho phép tạm thời áp dụng văn bản hiện hành cho đến khi ban hành quy định mới.

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng thống nhất về số lượng 1.335 người nhưng đề nghị giữ nguyên mức phụ cấp theo đơn vị hành chính trước sắp xếp để đảm bảo quyền lợi. Theo đó, người đang công tác tại các xã, phường thuộc Đà Nẵng trước đây) áp dụng Nghị quyết 99/2023/NQ-HĐND; người thuộc Quảng Nam cũ áp dụng Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND, đến hết ngày 31-5-2026.

Ban Pháp chế cũng lưu ý, mức phụ cấp thực nhận theo Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND (Quảng Nam) hiện cao hơn so với Nghị quyết 99/2023/NQ-HĐND (Đà Nẵng) đối với một số nhóm đối tượng, nên việc giữ nguyên cách tính cũ sẽ bảo đảm công bằng, tránh giảm thu nhập trong thời gian chuyển tiếp.

Tại hội trường, đại biểu đề nghị áp dụng linh hoạt, không quy định một khoảng cách hỗ trợ cứng cho mọi trường hợp, mà căn cứ đặc thù từng địa phương và khoảng cách thực tế giữa các xã sau sáp nhập để xác định mức hỗ trợ hợp lý; bởi thực tế hiện nay, nhiều cán bộ vẫn phải ở tạm nhà dân, nhà người quen hoặc tại các phòng trống của cơ quan cũ.

