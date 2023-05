Đà Nẵng: Hơn 2.500 vị trí việc làm dành cho sinh viên Trường Đại học Đông Á

Ngày hội thu hút hơn 3.000 lượt đăng ký và tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp. Khoảng 51 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng nhân sự với 2.511 vị trí.

Tại phiên khai mạc, ông Lê Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH TP Đà Nẵng cho biết, ngày hội kết nối cung – cầu lao động giữa sinh viên, người lao động với các doanh nghiệp theo mục tiêu chương trình “Có việc làm” của TP Đà Nẵng. Hoạt động này góp phần thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng tích cực, chung tay cùng chính quyền giải quyết việc làm cho sinh viên và người lao động.

“Các hoạt động ký kết hợp tác đào tạo triển khai chương trình internship và làm việc ở nước ngoài cho hàng trăm sinh viên góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu quốc tế hoá, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện tốt cho sinh viên được tiếp cận với các cơ sở giáo dục - đào tạo tiên tiến; thực tập, làm việc trong các tập đoàn, công ty có uy tín, tạo nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên”, ông Minh cho hay.

Cũng tại ngày hội, Trường Đại học Đông Á ký kết thêm 4 doanh nghiệp tham gia vào chương trình hợp tác đào tạo và cung ứng nhân sự gồm: Voco Ma Belle Danang, Công ty TNHH Đại Phát Hội An, Công ty CP đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ Nine Plus, Pharmacity.

Việc hợp tác mở rộng mạng lưới doanh nghiệp liên kết, giúp gia tăng trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên các ngành Dược, Công nghệ thông tin, khối Kinh tế - Du lịch qua các chuyên đề và các kỳ thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp. Việc hợp tác ký kết còn đưa ra tiêu chí ưu tiên tuyển dụng làm việc chính thức sau tốt nghiệp.

Dịp này, Cổng thông tin việc làm dành cho sinh viên Đại học Đông Á cũng chính thức ra mắt tại địa chỉ http://studentjob.donga.edu.vn/. Đây sẽ là nơi kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp tuyển dụng và ứng viên là sinh viên của trường với các vị trí tuyển dụng đa dạng và liên tục được cập nhật theo nhóm ngành nghề. Trang web cũng là địa chỉ cập nhật xu thế tuyển dụng, tìm hiểu các kỹ năng mềm và phỏng vấn tìm việc cần thiết.