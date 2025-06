Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an TP Đà Nẵng mới

Chiều 29-6, tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam – giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kể từ ngày 1-7-2025, ngay sau khi thực hiện sáp nhập hai đơn vị công an cấp tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Đà Nẵng mới

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Công an TP Đà Nẵng và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Công an các địa phương. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi Lễ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Thị Xuân Tiên – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam – đã công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp sang nhận công tác tại Công an TP Đà Nẵng.

Cùng với đó, Bộ Công an cũng quyết định giữ nguyên các Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sau sáp nhập, gồm 7 đồng chí đến từ cả hai đơn vị cũ: Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thượng tá Trần Minh Nguyên, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Võ Thị Trinh và Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng. Trung tá Nguyễn Kim Trung cũng được điều động về giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kể từ 1-7-2025.

Nhân dịp này, 28 Trưởng phòng, tương đương và 93 Trưởng Công an xã, phường cũng được công bố quyết định bổ nhiệm để nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy sau sáp nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp tin tưởng, với tư duy mới, tầm nhìn mới trong khát vọng xây dựng đất nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng là “cánh chim đầu đàn” của khu vực miền Trung. Các đồng chí nhận quyết định trong thời khắc lịch sử hôm nay sẽ phát huy cao nhất kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn và Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP và Nhân dân tin cậy, giao phó.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, sinh năm 1968, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trình độ Thạc sĩ An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được điều động nhận chức Giám đốc Công an TP Đà Nẵng mới, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đã có nhiều năm công tác tại các lực lượng của ngành công an. Năm 2022, khi đang giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an, ông Nguyễn Hữu Hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

PHẠM NGA