Đà Nẵng hợp tác Công ty Frankfurt Main Finance (Đức) xây dựng Trung tâm tài chính

Ngày 30-9 (giờ địa phương), tại thành phố Frankfurt (CHLB Đức), Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định, Việt Nam đang tích cực xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và TP Đà Nẵng, trong đó Đà Nẵng có nhiều tiềm năng phát triển tài chính công nghệ. Việt Nam cam kết mở cửa mạnh mẽ cho các định chế tài chính, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và tạo điều kiện phát triển nhanh mô hình trung tâm tài chính – một lĩnh vực còn rất mới tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, thành phố đã sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh xây dựng trung tâm tài chính với định hướng phát triển tài chính công nghệ, thương mại xuyên biên giới, hỗ trợ khởi nghiệp… Hiện Đà Nẵng đang đầu tư hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, sân bay, cảng biển, khu thương mại tự do và đào tạo nguồn nhân lực tài chính quốc tế.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu hai nước đã trao đổi sâu về các xu hướng mới như tài chính số, blockchain, tài chính xanh và cơ hội hợp tác giữa các định chế tài chính quốc tế với ngân hàng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự vào cuộc của TPHCM và Đà Nẵng, khẳng định Frankfurt là hình mẫu lý tưởng để Việt Nam tham khảo trong phát triển trung tâm tài chính dựa trên ba trụ cột: pháp lý, hạ tầng và nhân lực.

Phó Thủ tướng Thường trực đề xuất chương trình hợp tác giữa trung tâm tài chính Frankfurt và hai địa phương của Việt Nam trên tinh thần cùng có lợi, hướng tới tài chính số và tài chính xanh – những lĩnh vực mà Đức có thế mạnh và thiện chí hợp tác.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trước đó, chiều 29-9, đoàn công tác lãnh đạo HĐND và UBND TP Đà Nẵng đã tham dự Đại hội thường niên của Liên minh toàn cầu các Trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC).

Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng với cơ chế đặc thù, vượt trội, nhưng vẫn gắn với giám sát rủi ro phù hợp. Theo định hướng của Thành ủy Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng sẽ phát triển theo hướng chuyên biệt, xanh, thông minh, kết nối với tài chính quốc tế, fintech và thương mại tự do.

XUÂN QUỲNH - ĐINH CƯỜNG