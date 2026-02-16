Măng Đen - Cao nguyên yên bình giữa đại ngàn

Xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) từ lâu được biết đến là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho du khách yêu thiên nhiên, tìm kiếm không gian sinh thái trong lành và yên bình.

Đèo Măng Đen (quốc lộ 24) là cung đường dẫn lên xã Măng Đen

Nằm ở độ cao khoảng 1.200m giữa đại ngàn Trường Sơn, Măng Đen được bao phủ bởi rừng tự nhiên rộng lớn và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của các dân tộc với nhiều làng du lịch cộng đồng có cảnh quan tuyệt đẹp.

Đường thông Măng Đen nhìn từ trên cao, là tuyến đường thẳng tắp, bao phủ bởi rừng thông xanh ngắt

Măng Đen gây ấn tượng bởi những cánh rừng tự nhiên trải dài, rừng thông xanh ngắt, hồ nước tĩnh lặng và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, mang đến cho du khách cảm giác thư thái, hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên.

Các bạn trẻ chụp ảnh trên con đường thông dẫn vào trung tâm Măng Đen

Theo bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, Măng Đen tạo nên khác biệt nhờ không gian rừng tự nhiên bao phủ, khí hậu mát lành quanh năm và cảnh quan còn nguyên sơ, hiếm nơi nào có được. Chính sự hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa các dân tộc và định hướng phát triển bền vững đã làm nên bản sắc riêng, giúp Măng Đen trở thành điểm đến du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng được du khách yêu thích.

Khu 37 hộ là một trong những điểm tham quan được du khách thích thú

Một góc Măng Đen

Làng Du lịch cộng đồng Kon Pring (xã Măng Đen) bình yên bên những đồi thông

Một địa điểm tham quan, ngắm view rừng, ruộng đang được nhiều du khách tìm đến trải nghiệm

Cứ đến mùa, du khách sẽ được tận thấy những cánh đồng lúa tuyệt đẹp

Làng Du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo (xã Măng Đen) là một điểm đến hấp dẫn được du khách yêu thích bởi sự gần gũi với thiên nhiên, văn hóa đa dạng



Cứ đến mùa, Măng Đen sẽ ngập tràn sắc hồng hoa mai anh đào

Sắc hồng hoa mai anh đào lọt thỏm giữa rừng già

Điểm Du lịch thác Pa Sỹ có cảnh quan đẹp, được du khách lựa chọn là điểm tham quan

Du khách chụp ảnh lưu lại những khoảnh đẹp bên hoa mai anh đào

Măng Đen có tỷ lệ rừng che phủ cao, nên khí hậu mát mẻ quanh năm, thích hợp cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng

HỮU PHÚC