Măng Đen - Cao nguyên yên bình giữa đại ngàn

Xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) từ lâu được biết đến là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho du khách yêu thiên nhiên, tìm kiếm không gian sinh thái trong lành và yên bình.
Nằm ở độ cao khoảng 1.200m giữa đại ngàn Trường Sơn, Măng Đen được bao phủ bởi rừng tự nhiên rộng lớn và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của các dân tộc với nhiều làng du lịch cộng đồng có cảnh quan tuyệt đẹp.
Măng Đen gây ấn tượng bởi những cánh rừng tự nhiên trải dài, rừng thông xanh ngắt, hồ nước tĩnh lặng và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, mang đến cho du khách cảm giác thư thái, hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên.
Theo bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, Măng Đen tạo nên khác biệt nhờ không gian rừng tự nhiên bao phủ, khí hậu mát lành quanh năm và cảnh quan còn nguyên sơ, hiếm nơi nào có được. Chính sự hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa các dân tộc và định hướng phát triển bền vững đã làm nên bản sắc riêng, giúp Măng Đen trở thành điểm đến du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng được du khách yêu thích.