Kinh tế

Thị trường

Cảng cá Thọ Quang nhộn nhịp chuyến biển "tất niên"

SGGPO

Những ngày cận tết, không khí ở cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tàu thuyền nối đuôi cập bến, hải sản tươi rói được bốc dỡ xuyên đêm, mang theo niềm vui được mùa của ngư dân sau hành trình dài trên biển.

Từ cuối giờ chiều, từng tàu cá lần lượt cập cảng sau nhiều ngày vươn khơi.

Trên boong tàu, những mẻ cá ngừ, cá nục, cá thu tươi rói được chuyền tay nhau đưa lên bến trong tiếng cười nói rôm rả.

z7537141490832_bcad8129c24e8c8157122886021c0d59.jpg
Những mẻ cá tươi rói được phân loại trước khi bán

Trở về sau chuyến biển cuối năm, ông Huỳnh Thạch, chủ tàu cá quê Quảng Ngãi, phấn khởi khi chuyến biển vừa được mùa, vừa được giá.

“Chuyến này tàu trúng được mẻ cá ngừ và cá nục. Cận tết nên giá tăng mạnh, cá ngừ khoảng 100.000 đồng/kg, cá nục 130.000 đồng/kg. Có những con cá ngừ loại lớn, nặng khoảng 10kg, được thương lái trả gần 1 triệu đồng/con. Vất vả nhiều ngày trên biển, nay cá được giá nên anh em rất mừng”, ông Thạch chia sẻ.

z7537141490856_5edb8a0cc2432d4c38f4d3b2ee4954ae.jpg
Ngư dân chuyền tay nhau đưa cá lên bờ

Theo các ngư dân, cận tết là thời điểm hải sản tiêu thụ mạnh nhất trong năm. Nhu cầu tăng cao kéo theo giá bán cải thiện rõ rệt.

Khu vực bốc dỡ hàng hóa những ngày này luôn sáng đèn, rộn tiếng nói cười. Thương lái, tiểu thương từ các chợ, nhà hàng đổ về đông đúc; người lựa cá, người cân ký, người chốt giá… tất cả diễn ra nhanh gọn, trật tự.

z7537141490871_f25735e90b2ba08d9f46e8affdea4d15.jpg
Cá được mùa, được giá khiến ngư dân vô cùng phấn khởi

Hoạt động mua bán thường bắt đầu từ khoảng 18 giờ và kéo dài đến 5-6 giờ sáng hôm sau, tùy thời điểm tàu cập bến.

Để kịp đưa hàng ra thị trường tết, nhiều thương lái thức xuyên đêm chờ tàu, rồi tất bật vận chuyển hải sản về các chợ truyền thống, siêu thị, nhà hàng trong thành phố.

z7537141490853_5be12db468011303c52e6cc3d98f1d1b.jpg
Nhiều thương lái thức trắng đêm chờ mua cá để kịp cung ứng cho thị trường tết
z7537141490874_5ae45d4fecbeb9cc1e9cd7d060855ce6.jpg
Cá vừa cập bờ đã được thương lái thu mua ngay tại chỗ

Ông Lê Văn Dũng (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, phần lớn tàu về bến đều đạt sản lượng cao.

“Cá thu hiện có giá 250.000 - 270.000 đồng/kg. Hàng nhiều nên chúng tôi phải làm việc liên tục ”, ông Dũng nói.

z7537688877510_0bd259c463068f299caee576f95b682d.jpg
Hoạt động mua bán diễn ra vô cùng nhộn nhịp

Theo anh Nguyễn Văn Đà, thuyền viên quê Quảng Ngãi, năm nay nguồn lợi khá, giá hải sản tăng dịp cận tết nên thu nhập của thuyền viên được cải thiện.

“Cả năm lênh đênh xa nhà, chỉ mong cuối năm được mùa, được giá để có tiền lo cho vợ con. Sửa sang nhà cửa, mua sắm ít đồ đạc, lo cho con cái ăn học là thấy ấm lòng rồi”, anh Đà chia sẻ.

z7537712365819_33a22dd46b08932b5e0b76346575f100.jpg

Dưới ánh đèn khuya, cảng cá vẫn thức cùng những chuyến xe chở nặng hải sản nối nhau rời bến. Phía sau nhịp tất bật ấy là niềm vui được mùa, được giá sau nhọc nhằn của một năm bám biển.

Mỗi chuyến tàu cập bến không chỉ mang cá tôm đầy khoang mà còn chở theo hy vọng về một mùa xuân ấm no, đủ đầy đang đến gần với người dân vùng biển.

z7537669545442_77f278d1c355e68d8d0daf3777c238e3.jpg
z7537141490831_4e8db60aaf85806d952f137746489208.jpg
z7537712330374_94ba6a7185edd7ad1c0b1e439408195d.jpg
z7537141490866_44becd9c7aa9045bd4414e1aa5b83ca0.jpg
z7537141490870_078cef56364a8b6844e29cf3b974bb23.jpg
z7537688730313_c1b7634fabd7754f655b0152e7fdb660.jpg
Tin liên quan
PHẠM NGA

Từ khóa

Đà Nẵng cảng cá Thọ Quang tết trúng đậm hải sản những chuyến biển cuối năm đón tết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn