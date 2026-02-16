Cảng cá Thọ Quang nhộn nhịp chuyến biển "tất niên"

Những ngày cận tết, không khí ở cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tàu thuyền nối đuôi cập bến, hải sản tươi rói được bốc dỡ xuyên đêm, mang theo niềm vui được mùa của ngư dân sau hành trình dài trên biển.

Từ cuối giờ chiều, từng tàu cá lần lượt cập cảng sau nhiều ngày vươn khơi.

Trên boong tàu, những mẻ cá ngừ, cá nục, cá thu tươi rói được chuyền tay nhau đưa lên bến trong tiếng cười nói rôm rả.

Những mẻ cá tươi rói được phân loại trước khi bán

Trở về sau chuyến biển cuối năm, ông Huỳnh Thạch, chủ tàu cá quê Quảng Ngãi, phấn khởi khi chuyến biển vừa được mùa, vừa được giá.

“Chuyến này tàu trúng được mẻ cá ngừ và cá nục. Cận tết nên giá tăng mạnh, cá ngừ khoảng 100.000 đồng/kg, cá nục 130.000 đồng/kg. Có những con cá ngừ loại lớn, nặng khoảng 10kg, được thương lái trả gần 1 triệu đồng/con. Vất vả nhiều ngày trên biển, nay cá được giá nên anh em rất mừng”, ông Thạch chia sẻ.

Ngư dân chuyền tay nhau đưa cá lên bờ

Theo các ngư dân, cận tết là thời điểm hải sản tiêu thụ mạnh nhất trong năm. Nhu cầu tăng cao kéo theo giá bán cải thiện rõ rệt.

Khu vực bốc dỡ hàng hóa những ngày này luôn sáng đèn, rộn tiếng nói cười. Thương lái, tiểu thương từ các chợ, nhà hàng đổ về đông đúc; người lựa cá, người cân ký, người chốt giá… tất cả diễn ra nhanh gọn, trật tự.

Cá được mùa, được giá khiến ngư dân vô cùng phấn khởi

Hoạt động mua bán thường bắt đầu từ khoảng 18 giờ và kéo dài đến 5-6 giờ sáng hôm sau, tùy thời điểm tàu cập bến.

Để kịp đưa hàng ra thị trường tết, nhiều thương lái thức xuyên đêm chờ tàu, rồi tất bật vận chuyển hải sản về các chợ truyền thống, siêu thị, nhà hàng trong thành phố.



Nhiều thương lái thức trắng đêm chờ mua cá để kịp cung ứng cho thị trường tết

Cá vừa cập bờ đã được thương lái thu mua ngay tại chỗ

Ông Lê Văn Dũng (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, phần lớn tàu về bến đều đạt sản lượng cao.

“Cá thu hiện có giá 250.000 - 270.000 đồng/kg. Hàng nhiều nên chúng tôi phải làm việc liên tục ”, ông Dũng nói.

Hoạt động mua bán diễn ra vô cùng nhộn nhịp

Theo anh Nguyễn Văn Đà, thuyền viên quê Quảng Ngãi, năm nay nguồn lợi khá, giá hải sản tăng dịp cận tết nên thu nhập của thuyền viên được cải thiện.

“Cả năm lênh đênh xa nhà, chỉ mong cuối năm được mùa, được giá để có tiền lo cho vợ con. Sửa sang nhà cửa, mua sắm ít đồ đạc, lo cho con cái ăn học là thấy ấm lòng rồi”, anh Đà chia sẻ.

Dưới ánh đèn khuya, cảng cá vẫn thức cùng những chuyến xe chở nặng hải sản nối nhau rời bến. Phía sau nhịp tất bật ấy là niềm vui được mùa, được giá sau nhọc nhằn của một năm bám biển.

Mỗi chuyến tàu cập bến không chỉ mang cá tôm đầy khoang mà còn chở theo hy vọng về một mùa xuân ấm no, đủ đầy đang đến gần với người dân vùng biển.

PHẠM NGA