Đà Nẵng: Lan tỏa phong trào "Dân vận khéo" với mô hình cụ thể, sáng tạo

Gần 500 mô hình dân vận khéo

Các quận, huyện ủy trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xây dựng được 482 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực hoạt động như phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng đã triển khai thực hiện 107 mô hình “Dân vận khéo”. Các sở, ngành, khối lực lượng vũ trang, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng 89 mô hình.

Nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nâng lên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai mô hình “Dân vận khéo” phù hợp, lồng ghép có hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là trên các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, bức xúc của đời sống xã hội, những nội dung liên quan đến tâm tư nguyện vọng quyền lợi của nhân dân tạo sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Các mô hình góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, huy động được nhiều nguồn lực trong cộng đồng tương thân, tương ái hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần hiệu quả trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Tuy nhiên, phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa được triển khai thường xuyên. Nhiều nơi chưa quán triệt, nhận thức đầy đủ các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” nên thiếu tập trung đầu tư xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực hoạt động. Một số mô hình còn mang tính hình thức, thiếu bền vững. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng những mô hình tiêu biểu chưa được đúng mức và kịp thời. Công tác kết nối cơ quan thông tin đại chúng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp còn hạn chế.

Phát động 16 mô hình tiêu biểu

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa theo phương châm “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030.

Giai đoạn 2023-2025, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị TP Đà Nẵng xây dựng kế hoạch riêng, lồng ghép trong các kế hoạch thực hiện phong trào thi đua của địa phương, đơn vị để triển khai mô hình “dân vận khéo” một cách sát hợp, hiệu quả. Để mô hình trở nên bền vững, các đơn vị, địa phương cần hướng theo quy trình xây dựng, công nhận, đánh giá mô hình, biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo”, “tài liệu hóa” các mô hình hiệu quả để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập và nhân rộng; đưa tiêu chí xây dựng mô hình “Dân vận khéo” vào nội dung đánh giá xếp loại khen thưởng tổ chức đảng, đoàn thể hàng năm. Mỗi năm, phát động xây dựng ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo” trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực hoạt động, công tác của địa phương, đơn vị.

Qua rà soát các mô hình, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng lựa chọn và nhân rộng một số mô hình tiêu biểu, góp phần trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Từ năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng phát động 16 mô hình tiêu biểu của phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị.

Cụ thể như mô hình phân loại và thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu); 10 ngàn - vạn yêu thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn); Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN TP Đà Nẵng,…

Trong quá trình thực hiện, mỗi tổ chức, cá nhân cần hiểu rõ, nắm vững hoạt động “Dân vận khéo”, tức là “vận động nhân dân bằng những cử chỉ, hành động, lời lẽ thích hợp, làm cho ai cũng vừa lòng, để đạt được kết quả như mong muốn” và trọng tâm là “khéo tuyên truyền, vận động, thuyết phục, khơi dậy được trách nhiệm công dân, ý chí tự cường, tinh thần sáng tạo trong quần chúng nhân dân để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận để Nhân dân tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc tự tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thiết thực ích nước, lợi nhà của từng địa phương, đơn vị.

Đến năm 2030, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục phát động xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” với số lượng phù hợp theo mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn mới, gắn với việc phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả, có sức lan tỏa ở giai đoạn trước.

Hội nghị triển khai Đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030 sẽ được tổ chức vào 29-3.