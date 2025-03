Đà Nẵng nỗ lực phi thường trong phát triển

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, từ 1997 đến nay, với những điều kiện thuận lợi của một thành phố trực thuộc Trung ương và các chủ trương, chính sách đặc thù như Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 43-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW, địa phương có bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng đạt hơn 9%/năm; so với năm 1997, thu ngân sách tăng hơn 25 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 20 lần.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, địa phương chú trọng công tác an sinh xã hội với những chính sách mang đậm tính nhân văn được thể hiện qua các chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”. Chỉ số phát triển con người của Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Thành phố chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố đáng sống.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, tròn 95 năm từ ngày thành lập Đảng bộ Đà Nẵng và 50 năm giải phóng thành phố, Đà Nẵng đã trải qua nhiều thăng trầm để phát triển. Trong quá trình vươn mình lớn lên, bên cạnh những mốc son chói lọi, Đà Nẵng cũng đã có những va vấp, thiếu sót. Qua đó, nhiều bài học quý giá trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển thành phố được rút ra.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi các nội dung khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Đảng bộ TP Đà Nẵng từ khi ra đời năm 1930 đến nay.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, Đà Nẵng bắt đầu công cuộc “hồi sinh” sau chiến tranh và phát triển trong hòa bình, vật lộn, thăng trầm và bứt phá. Giờ đây, Đà Nẵng đã đạt được một danh hiệu mà hầu như tất cả các địa phương khác đều muốn trở thành: Nơi đáng đến và đáng sống.

Thành công của Đà Nẵng gồm 2 yếu tố chính, đó là Trung ương mở đường và tự thân Đà Nẵng nỗ lực phi thường. Việc Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam năm 1997, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tạo bước ngoặt quan trọng. Chính sách đổi mới, hội nhập giúp Đà Nẵng tận dụng cơ hội phát triển, thoát khỏi cơ chế “xin - cho” của thập niên 1990. Cùng với đó, Trung ương đầu tư nhiều chương trình, dự án tạo động lực phát triển.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kết luận. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh 5 định hướng cốt lõi cho công cuộc phát triển TP Đà Nẵng trong giai đoạn tới. TP Đà Nẵng cần kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống hào hùng của đất và con người Quảng Nam - Đà Nẵng trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển quê hương. Phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh nội sinh của thành phố và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ, đồng hành của các ban, bộ, ngành để chủ động tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách có tính đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, địa phương tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu.

Giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; đảm bảo an ninh chính trị; xây dựng Đà Nẵng là điểm đến an toàn, tin cậy, đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư của doanh nghiệp và du khách.