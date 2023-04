Đà Nẵng: Sân bay, bến xe tấp nập khách dịp lễ 30-4, 1-5

Theo ghi nhận, tại nhà ga quốc nội Đà Nẵng, các chuyến bay nối tiếp nhau hạ cánh, du khách đổ ra sảnh đông đúc. Phần lớn đi theo nhóm hoặc gia đình.

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng có hơn 1.400 chuyến bay cất, hạ cánh với 176.000 lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022.

Các hãng hàng không đã tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cao điểm ngày 28-4 có 232 chuyến bay cất, hạ cánh và ngày 3-5 có 227 chuyến bay cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Ông Phan Kiều Hưng, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, cảng phối hợp với các đơn vị thành lập ban chỉ đạo phục vụ cao điểm, lập phương án bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường các giải pháp kiểm soát, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Tại Bến xe Đà Nẵng, người dân nườm nượp đổ về để đón xe trở về quê nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng, mỗi ngày Bến xe Đà Nẵng có khoảng 400 xe xuất bến với khoảng 2.500 hành khách. Đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị vận tải, bình ổn giá vé, tăng cường đầu phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại nếu lượng khách tăng cao vào những ngày lễ. Về an ninh trật tự, đơn vị phối hợp với công an để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.