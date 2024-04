Đà Nẵng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC mùa nắng nóng

Chiều 12-4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố mùa nắng nóng 2024.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, những năm qua, tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố trong cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng diễn biến hết sức khó lường, xảy ra nhiều vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại lớn về người và tài sản, dẫn đến tâm lý lo lắng, bất an cho nhân dân.

Trong đó, khoảng thời gian cao điểm xảy ra cháy nổ, tai nạn, sự cố các năm thường rơi vào giai đoạn mùa nắng nóng với nền nhiệt độ tăng cao, thời tiết hanh khô.

Theo thống kê, trong 3 năm qua (2021, 2022, 2023), TP Đà Nẵng xảy ra 1.125 vụ cháy và sự cố cháy làm chết 4 người, bị thương 2 người; gây thiệt hại hơn 98,9 tỷ đồng về tài sản và 3ha rừng.

Ngoài ra, xảy ra hơn 343 vụ tai nạn, sự cố với hơn 67 vụ liên quan đến tai nạn đuối nước tại các khu vực biển, sông suối, ao hồ,...

Nắm bắt tình hình trên, Công an TP Đà Nẵng cùng các cấp chính quyền đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp; nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC-CNCH.

Cụ thể, tăng cường đa dạng, đổi mới các hình thức tuyên truyền về PCCC góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về công tác PCCC-CNCH.

Đặc biệt, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư và đạt được kết quả tích cực.

Vận động, xây dựng 545 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC"; 1.959 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" tại khu dân cư; 1.199/1.259 hộ gia đình tháo dỡ "chuồng cọp"...

Về công tác PCCC-CNCH, lực lượng công an thành phố đã tiếp nhận và xử lý 4.592 tin báo cháy, sự cố, tai nạn và các tin báo khác; điều động hơn 3.042 lượt phương tiện cùng 18.005 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, CNCH.

Qua đó, kịp thời dập tắt 1.125 vụ cháy; tổ chức CNCH thành công 343 vụ sự cố, tai nạn, giải cứu hàng trăm người mắc kẹt, gặp nguy hiểm; hàng ngàn tỷ đồng tài sản trong các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc công an TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc công an TP Đà Nẵng cho biết, bên cạnh những thành quả đạt được công tác PCCC-CNCH trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế.

Trong đó, công tác quản lý Nhà nước, triển khai các biện pháp PCCC của một số cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương,... còn chưa quyết liệt, chưa đảm bảo hiệu quả thực tiễn.

Thực tế trên địa bàn thành phố vẫn hình thành một số điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ, đơn cử như khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, các chợ (chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đầu mối,...).

Ngoài ra, một bộ phận người dân, doanh nghiệp vẫn chưa có ý thức cao trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, chưa chấp hành nghiêm túc các quy định, kiến nghị của lực lượng chức năng.

Theo Phó Giám đốc công an TP Đà Nẵng, dự báo năm 2024, thành phố sẽ đón các đợt nắng nóng gay gắt hơn trung bình hằng năm, đối mặt với nguy cơ nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt độ cao và diễn ra trong thời gian dài do tác động hiện tượng El Nino.

Thực trạng này sẽ kéo theo các nguy cơ cao phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố, cháy lớn, cháy lan trong thời gian tới.

Do đó, Công an thành phố quyết tâm triển khai, hoàn thành các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố trong mùa nắng nóng 2024 với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra trên địa bàn thành phố.

PHẠM NGA