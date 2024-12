Đà Nẵng thí điểm mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông”

Ngày 25-12, UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức hội nghị triển khai thí điểm mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” đối với tuyến đường Bạch Đằng.

Đường Bạch Đằng là tuyến giao thông trọng điểm thường xuyên diễn ra hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế

Tuyến đường Bạch Đằng có vai trò kết nối khu vực phía Nam TP Đà Nẵng với trung tâm đô thị. Là điểm nhấn du lịch nhờ vị trí ven sông Hàn thơ mộng, tuyến đường này được lựa chọn để xây dựng thành hình mẫu nhằm nâng cao ý thức xã hội và đảm bảo an toàn giao thông.

Mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông” sẽ huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị như: bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch mặt trận tổ quốc cơ sở... trong phổ biến, vận động người dân sinh sống trên địa bàn 4 phường mà tuyến đường đi qua, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông và theo các tiêu chí đề ra. 100% hộ dân, doanh nghiệp dọc tuyến đường sẽ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định giao thông và thực hiện đúng các tiêu chí an toàn do lực lượng chức năng đề ra.

Thiếu tá Bùi Thanh Xuân, Phó trưởng Công an quận Hải Châu triển khai kế hoạch thí điểm mô hình

Công an quận Hải Châu cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Lực lượng chức năng thường xuyên nắm tình hình về việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh kết nối với Trung tâm chỉ huy giao thông sẽ hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm hiệu quả, góp phần xây dựng tuyến đường thông thoáng, an toàn và hiện đại….

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho rằng, những năm qua, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, tuy nhiên, kết quả kiềm chế tai nạn giao thông trên tuyến chưa được bền vững.

Mô hình đưa ra 9 tiêu chí trọng tâm để đánh giá thành công của mô hình, từ kiềm chế tai nạn giao thông ở mức tối thiểu, xóa bỏ các “điểm đen” nguy hiểm, đến đảm bảo 100% các hộ dân, doanh nghiệp trên tuyến tuân thủ luật giao thông. Điều này không chỉ tập trung xử lý những vấn đề trước mắt mà còn đặt nền móng cho các giải pháp lâu dài, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố an toàn, thân thiện và đáng sống.

