Đà Nẵng thiệt hại hơn 837 tỷ đồng do mưa lũ lịch sử cuối tháng 10

Ngày 2-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết, đợt mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài từ ngày 25 đến 31-10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn, ước tính ban đầu hơn 837 tỷ đồng.

Tổng lượng mưa tại một số nơi vượt ngưỡng 1.000mm. Đỉnh lũ sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,6m (xấp xỉ mức lịch sử năm 2009), sông Hàn tại Cẩm Lệ đạt 3,25m (vượt mức lũ năm 2009). Tính đến 14 giờ chiều 1-11, vẫn còn 230 hộ bị ngập, 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn, 30 địa phương khác ngập nặng; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tê liệt cục bộ.

Toàn thành phố đã huy động hơn 36.200 lượt người, 148 phương tiện tham gia ứng cứu, di dời khẩn cấp 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu. Công tác cứu trợ, tiếp tế được triển khai kịp thời tại các khu vực bị chia cắt.

Thiệt hại về người, đã có 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương.

Ngoài ra, mưa lũ làm sập 78 ngôi nhà, hư hỏng 269 nhà và 17 nhà có nguy cơ sạt lở. Riêng ngành nông nghiệp ghi nhận thiệt hại lớn: 55ha lúa, 718ha rau màu, 73ha cây trồng bị mất trắng; gần 27.000 con gia cầm, 146 gia súc bị cuốn trôi; 167ha nuôi trồng thủy sản bị tàn phá; khoảng 350 tấn lương thực bị hư hỏng.

Hệ thống giao thông bị tàn phá nặng với hơn 4,1km đường bị đứt gãy, hơn 62.800m³ đất đá sạt lở trên nhiều tuyến huyết mạch như Quốc lộ 14B, 14D, 14G, đường Hồ Chí Minh… Lưới điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 37 cột trung áp gãy, khoảng 4.000m dây điện hư hỏng, khiến hơn 512.000 khách hàng bị mất điện.

Về thông tin liên lạc, nhiều tuyến cáp quang bị đứt tại các khu vực miền núi như Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức, Đại Lộc, Nông Sơn; 183 trạm BTS mất liên lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chỉ huy và thông tin cứu hộ.

Ngành y tế chịu tổn thất lớn với 3 bệnh viện bị ngập sâu (trong đó Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên ngập trên 1m), cùng 40 trạm y tế tại Cẩm Lệ, Đại Lộc, Điện Bàn,… bị ngập sâu.

Thiệt hại khác cũng đáng kể như bờ biển Hội An Tây và Hội An Đông bị sạt lở dài 3.450m, xâm thực sâu 25–30m; đê sông Ly Ly tại xã Xuân Phú bị vỡ 20m, đe dọa 48 hộ dân; bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) sạt lở 4 vị trí với tổng khối lượng khoảng 1.160m³ đất, đá, bê tông…

Ước tính thiệt hại ban đầu 837,312 tỷ đồng.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ lúc 8 giờ 30 phút ngày 2-11, trong 24 giờ qua, nhiều nơi TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến rất to như Hiệp Đức 141mm, Trà My 164mm, Nông Sơn 116mm, Núi Thành 109mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy toàn địa bàn đã đạt trạng thái gần bão hòa (trên 95%), làm tăng nguy cơ sạt lở. Trong 6 giờ tới TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa, có nơi mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã phường thuộc TP Đà Nẵng. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

XUÂN QUỲNH