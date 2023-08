Đà Nẵng thông tin việc thu hồi một phần tiền đã hỗ trợ học phí

Nghị định 81 của Chính phủ ra đời quy định mức, khung học phí mới vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19 kéo dài, TP Đà Nẵng phải thực hiện và đã tham mưu ban hành Nghị quyết 46 về mức học phí mới với mức thấp nhất theo khung của Nghị định 81.

Tại Nghị quyết 46, trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn chưa thực hiện mức thu học phí năm học 2022-2023 theo Nghị định 81, vẫn giữ nguyên mức thu học phí như năm 2021-2022 thì tiếp tục áp dụng mức thu học phí năm học 2022-2023 theo Nghị quyết 35. Sau khi thành phố đã triển khai việc hỗ trợ thì mới có Nghị quyết 165 hướng dẫn giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức năm học 2021-2022.

Tuy nhiên, do Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20-12-2022 (sau khai giảng năm học mới 4 tháng) và Công văn hướng dẫn số 694/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT ban hành ngày 23-02-2023, một số đơn vị, trường học thuộc các quận, huyện đã thực hiện hỗ trợ học phí trong học kì 1, năm học 2022-2023 cho học sinh ngoài công lập theo mức mới được quy định tại Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng.

Vừa qua, tháng 3-2023, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết 165 của Chính phủ. Cụ thể, Sở GD-ĐT, UBND các quận, huyện chỉ đạo phòng GD-ĐT tiếp tục thực hiện mức thu học phí theo Nghị quyết 35 của HĐND TP Đà Nẵng về các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền học phí tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập đối với năm học 2022-2023. Rà soát việc cấp tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Theo Nghị quyết 35, mức thu học phí mầm non công lập là 95.000 đồng đối với các quận Thanh Khê, Hải Châu; quận, huyện khác là từ 15.000-70.000 đồng.

Trường hợp người học đã được chi trả tiền miễn, giảm học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị quyết số 46 ngày 14-7-2022 của HĐND TP Đà Nẵng thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước. Theo Nghị quyết 46, mức thu học phí mầm non công lập năm học 2022-2023 là 300.000 đồng/học sinh/tháng tại thành thị; 100.000 đồng/học sinh/tháng tại nông thôn.

Theo ghi nhận, các trường mầm non tư thục tại TP Đà Nẵng nhận được thông báo thu hồi một phần mức hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đã cấp trước đó. Điều này khiến các cơ sở giáo dục mầm non lo lắng vì khó có thể thực hiện. Lý do, các em sau khi kết thúc năm học đã nghỉ học, chuyển trường khác hoặc chuyển cấp… Trong khi đó, phụ huynh thắc mắc về chủ trương thu hồi khoản tiền chênh lệch hỗ trợ học phí.