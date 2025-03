Đà Nẵng trưng bày hàng loạt khí tài quân sự, thành tựu phát triển

Triển lãm có quy mô hơn 10.800m2, giới thiệu thành tựu phát triển của TP Đà Nẵng và định hướng trong thời gian tới.

Triển lãm gồm 3 khu vực chính gồm: khu triển lãm thành tựu các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố; khu triển lãm an ninh quốc phòng; khu giới thiệu thông tin, thành tựu của các doanh nghiệp. Ngoài ra, triển lãm còn có khu vực sân khấu chính để phục vụ cho các hoạt động khác.

Triển lãm được tổ chức tại Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: PHẠM NGA

Với diện tích 3.200m2, khu Triển lãm thành tựu các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố gồm các gian triển lãm về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; y tế, an sinh xã hội; giáo dục và đào tạo; đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ quyền biển đảo; kinh tế - xã hội; công nghiệp – thương mại; du lịch; văn hóa, thông tin, thể thao; xây dựng – hạ tầng đô thị; nông nghiệp – tài nguyên môi trường; khoa học và công nghệ…

Đối với khối triển lãm an ninh quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức trưng bày, triển lãm các khí tài quân sự, các nội dung về quốc phòng, an ninh của TP Đà Nẵng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khối doanh nghiệp với gần 130 gian hàng của các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia trưng bày, triển lãm thành tựu, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ thông tin, viễn thông, tài chính ngân hàng, du lịch, dịch vụ, nông lâm, thủy sản…

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, 50 năm - một chặng đường, TP Đà Nẵng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn mình phát triển mạnh mẽ. Từ một đô thị nhỏ, Đà Nẵng đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội và du lịch hàng đầu của Việt Nam. Triển lãm là dịp để cùng ôn lại truyền thống hào hùng, tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng tạo dựng nên bằng ý chí kiên cường, trí tuệ, sáng tạo và sự đoàn kết, đồng lòng. Đây cũng là cơ hội để khẳng định vị thế trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội và du lịch của thành phố Đà Nẵng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trên hành trình phát triển và hội nhập quốc tế.

>>> Hình ảnh tại triển lãm:

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan khu trưng bày các trang thiết bị, khí tài quân sự. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan khu trưng bày các trang thiết bị, khí tài quân sự. Ảnh: PHẠM NGA

Một sĩ quan giới thiệu về các trang bị thiết bị. Ảnh: PHẠM NGA

Người dân tham quan khu trưng bày các trang thiết bị, khí tài quân sự liên quan đến quốc phòng, an ninh của TP Đà Nẵng. Ảnh: PHẠM NGA

Các loại súng ngắn. Ảnh: PHẠM NGA

Thiết bị không người lái. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khu trưng bày của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thiết bị ống nhòm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các loại súng đại liên. Ảnh: PHẠM NGA

Thiết bị chuyên dùng được cấp phát trên tàu. Ảnh: PHẠM NGA

Phương tiện thuộc khu trưng bày các trang thiết bị, khí tài quân sự liên quan đến quốc phòng, an ninh của TP Đà Nẵng. Ảnh:PHẠM NGA

Gian hàng lĩnh vực Xây dựng Đảng do Ban Tuyên giáo và Dân vận cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy chủ trì, trưng bày, giới thiệu thành tựu trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Gian triển lãm Xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các trụ cột tại gian triển lãm được thiết kế theo từng chủ đề liên quan đến TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Gian triển lãm lĩnh vực Y tế, An sinh xã hội do Sở Y tế chủ trì, giới thiệu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giới thiệu các thiết bị y tế tiên tiến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Quần đảo Hoàng Sa được thiết kế tại gian triển lãm về Chủ quyền biển đảo do Sở Nội vụ chủ trì. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại biểu tham quan tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền biển đảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các em học sinh trường FPT Đà Nẵng biểu diễn tại khu trưng bày Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các sản phẩm của em học sinh được trưng bày tại gian hàng của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng: PHẠM NGA

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian triển lãm lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại do Sở Công Thương chủ trì, trưng bày. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Gian triển lãm về lĩnh vực Đối ngoại và hội nhập quốc tế do Sở Ngoại vụ chủ trì, giới thiệu hình ảnh các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian qua và định hướng tương lai. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến tham quan gian triển lãm của đơn vị doanh nghiệp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Gian triển lãm có chủ đề "Sống xanh, linh hoạt cùng Green Future". Ảnh: PHẠM NGA

XUÂN QUỲNH - PHẠM NGA