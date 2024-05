Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần giám sát việc đưa đón học sinh ở các địa phương

Liên quan vụ việc một cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh của Trường Mầm non Hồng Nhung (ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình) dẫn tới tử vong, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 30-5, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương nói sự việc rất đau buồn.

Càng đau buồn hơn nữa khi sự việc xảy ra vào lúc chúng ta đang hướng đến Quốc tế thiếu nhi 1-6 và Tháng hành động vì trẻ em. Đồng thời nhấn mạnh, đây là hồi chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta trong mọi công việc, nhất là công việc đưa đón học sinh.

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ĐB, sự việc này xảy ra do sự tắc trách của người lớn, nhất là đối với giáo viên đưa rước học sinh, lái xe, giáo viên chủ nhiệm, cả nhà trường. Tất cả những người lớn có mặt ở câu chuyện này đều có lỗi, có trách nhiệm.

Kỳ họp này, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có quy định về xe đưa đón học sinh. ĐB Nguyễn Thị Việt Nga cho biết, dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ sẽ được thảo luận và cho ý kiến thông qua tới đây cũng có những mục quy định riêng.

Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga cũng lưu ý bên cạnh các quy định về hạ tầng vật chất, tiêu chuẩn kỹ thuật của xe đưa đón học sinh, các cơ sở giáo dục rất cần thiết rà soát lại quy trình đưa đón học sinh, quản lý học sinh như thế nào đảm bảo an toàn nhất, tránh trường hợp đáng tiếc. Cùng với đó, quy trình đưa đón học sinh và quy trình liên lạc giữa phụ huynh, nhà trường cần rà soát lại và có những quy định chặt chẽ hơn.

“Nếu có sự liên lạc chặt chẽ giữa phụ huynh và nhà trường thì sẽ không xảy ra những việc đau lòng như vừa qua, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non. Tuy nhiên ở đây, sự liên lạc cũng lỏng lẻo cho nên giáo viên thấy học sinh vắng mà không thông tin lại. Rõ ràng là lỗi của tất cả những người có trách nhiệm trong câu chuyện này”, ĐB nói.

ĐB Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng bày tỏ đau xót, đáng tiếc. Vụ việc tương tự thế này từng xảy ra và có rất nhiều cảnh báo sau mỗi sự việc tuy nhiên vẫn tiếp tục xảy ra.

Cùng nhìn nhận trách nhiệm của người lớn trong vụ này, ĐB cho rằng trước hết đó là ở người đưa đón, giáo viên chủ nhiệm... Ngoài ra, trách nhiệm của người đứng đầu ở cơ sở giáo dục.

ĐB Tạ Văn Hạ. Ảnh: VĂN MINH

Do vậy, ĐB đề nghị cần có những giải pháp tổng thể, quyết liệt hơn để bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh. Đồng thời bổ sung quy định liên quan về tiêu chuẩn của người được phân công đưa đón, giáo viên mầm non liên quan việc đưa đón học sinh. Ngoài ra, đề nghị tăng cường, bổ sung hình phạt để đủ tính răn đe nhằm tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc như thế này nữa.

ĐB Tạ Văn Hạ cũng cho biết, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng có quy định xe đưa đón học sinh. Thế nên, thời gian tới, ĐB đề xuất có thể lắp camera giám sát ở trong các xe đưa đón học sinh.

Ở góc độ Quốc hội, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, tùy tình hình của các địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố có thể tổ chức giám sát chuyên đề về vấn đề này. Những địa phương, các đô thị lớn như TP Hà Nội, TPHCM... có nhu cầu sử dụng xe đưa đón học sinh là rất lớn. Do vậy, rất cần có một chuyên đề giám sát nội dung này.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29-5, Công an TP Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.A. (sinh năm 2004, ở xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về việc cháu T.G.H. (sinh ngày 20-9-2019, là học sinh lớp mầm non 4, Trường Mầm non Hồng Nhung) bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã khởi tố vụ án để điều tra. Sau đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với cô giáo Q.A. (giáo viên đón học sinh từ nhà tới trường). Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

Tin liên quan Bắt cô giáo trong vụ cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình

VĂN MINH