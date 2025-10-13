Đa phương tiện

Video

Phóng sự truyền hình

TPHCM nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

SGGPO

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13-10, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố phối hợp với các đơn vị khai mạc triển lãm “Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TPHCM”.

Tin liên quan
THANH TÂM - THỤY QUYÊN

Từ khóa

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo Học viện Cán bộ TPHCM Sở Khoa học và Công nghệ Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TPHCM Thành phố thông minh hội nhập quốc tế robot STEM an ninh mạng robot hành chính

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn