TPHCM nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13-10, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố phối hợp với các đơn vị khai mạc triển lãm “Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia tại TPHCM”.