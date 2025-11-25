Bản tin tối 25-11: Cận cảnh làng hoa Đông Cương chuẩn bị cho vụ tết

Bản tin tối 25-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Phân công Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, phụ trách các đơn vị; Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu giải quyết khó khăn cho cấp xã; Khánh Hòa: 22 người thiệt mạng do mưa lũ; Thiên tai khiến 409 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế gần 85.100 tỷ đồng; Hưng Yên: Khởi tố vợ chồng cố ý giết mổ heo nhiễm bệnh; Vựa hoa lớn nhất Thanh Hóa tất bật vào vụ tết.