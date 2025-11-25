Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Bản tin tối 25-11: Cận cảnh làng hoa Đông Cương chuẩn bị cho vụ tết

SGGPO

Bản tin tối 25-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Phân công Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, phụ trách các đơn vị; Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu giải quyết khó khăn cho cấp xã; Khánh Hòa: 22 người thiệt mạng do mưa lũ; Thiên tai khiến 409 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế gần 85.100 tỷ đồng; Hưng Yên: Khởi tố vợ chồng cố ý giết mổ heo nhiễm bệnh; Vựa hoa lớn nhất Thanh Hóa tất bật vào vụ tết.

TAM NGUYÊN - THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

sạt lở đà nẳng di dời khẩn cấp xã Hùng Sơn xã biên giới trần lưu quang nguyễn văn được công tác nhân sự bí thư thành ủy an toàn thực phẩm vệ sinh thực phẩm heo bệnh dịch tả heo châu phi chính quyền 2 cấp thủ tục hành chính

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn