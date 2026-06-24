Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII bước vào ngày làm việc thứ nhất

Sáng nay 24-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc, với sự tham gia của gần 800 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đoàn đại biểu dự đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước. Đây không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên, hướng tới các mốc son lịch sử: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2031).

Trước khi bước vào phiên làm việc thứ nhất, đoàn đại biểu dự đại hội do đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu, đã làm lễ báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đoàn đại biểu dự đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt tuổi trẻ cả nước báo công dâng Bác, đồng chí Phạm Quang Thắng, Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM, bày tỏ: "Phát huy tinh thần nhiệt huyết, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, đến với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; mang sức trẻ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị; được cấp ủy, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao".

Đồng chí Phạm Quang Thắng, Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM thay mặt tuổi trẻ cả nước báo công dâng Bác. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước anh linh của Bác, đồng chí Phạm Quang Thắng bày tỏ cam kết, tuổi trẻ Việt Nam nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa; nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế. Đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, xung kích vì cộng đồng; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Tại lễ báo công, Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau lễ báo công, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc thứ nhất, bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu của đại hội; thông qua chương trình, quy chế đại hội, thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Đoàn. Sau đó, đại hội sẽ tiến hành các phiên thảo luận.

Chiều cùng ngày, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII và tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII lần thứ nhất.

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