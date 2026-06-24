Hành trang đầy đủ, làm chủ tương lai

Hôm nay 24-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào ngày làm việc đầu tiên. Diễn ra trong hai ngày (24-6 và 25-6), Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, cũng là ngày hội của tuổi trẻ cả nước. Những quyết sách, định hướng được thảo luận và thông qua tại Đại hội sẽ góp phần định hình môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và phát huy vai trò xung kích trong giai đoạn mới.

Một trong những vấn đề quan trọng đặt ra đối với tuổi trẻ hiện nay là cần chuẩn bị những gì để vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở phương châm hành động cho tuổi trẻ Việt Nam: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Việc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII lựa chọn phương châm đó làm khẩu hiệu hành động cho thấy quyết tâm xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, tri thức, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.

Đặt “bản lĩnh tự cường” ở vị trí đầu tiên trong phương châm hành động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một thế hệ thanh niên vững vàng trước những biến động của thời đại. Bản lĩnh của thanh niên không chỉ là lòng dũng cảm hay ý chí vượt khó, mà còn là khả năng giữ vững lý tưởng, không dao động trước những tác động tiêu cực. Trong môi trường số, giữ vững lý tưởng và giá trị sống lại càng có ý nghĩa. Thực tế cho thấy, trước lượng thông tin khổng lồ và đan xen tiếp nhận mỗi ngày, không ít người trẻ rơi vào trạng thái bị động, thiếu định hướng hoặc dễ bị cuốn theo những trào lưu nhất thời.

Vì vậy, thách thức của thanh niên hôm nay không phải là thiếu cơ hội, mà là giữ được bản lĩnh trước vô vàn lựa chọn. Bản lĩnh vừa thể hiện ở khả năng vượt qua khó khăn cá nhân, vừa biết phân biệt đúng - sai, giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại, dám nghĩ lớn và kiên trì theo đuổi những giá trị tích cực. Một dân tộc khó có thể vươn lên mạnh mẽ nếu thế hệ trẻ thiếu tinh thần tự cường và ý chí tự lực.

Cùng với bản lĩnh tự cường, tri thức và năng lực sáng tạo chính là hành trang quyết định vị thế của thanh niên trong tương lai. Kỷ nguyên số đang làm thay đổi thị trường lao động với tốc độ chóng mặt. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, tự động hóa… đang tạo ra nhiều ngành nghề mới, đồng thời khiến không ít công việc truyền thống biến mất. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn thuộc về người lao động có sức khỏe đơn thuần, mà thuộc về những người có tri thức, kỹ năng và khả năng sáng tạo. Thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Điều quyết định ở đây là năng lực thích ứng, khả năng đổi mới và tinh thần học hỏi không ngừng.

Nhưng tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong một khát vọng cống hiến. Lịch sử dân tộc đã chứng minh, mỗi bước ngoặt của đất nước đều ghi dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ và tinh thần cống hiến luôn là phẩm chất nổi bật nhất của tuổi trẻ Việt Nam. Một trong những điều đáng suy nghĩ hiện nay là, ở đâu đó vẫn còn tâm lý lựa chọn sự an toàn, ngại khó, ngại khổ, ngại dấn thân. Một bộ phận thanh niên dễ hài lòng với những thành công ngắn hạn, chạy theo giá trị vật chất hoặc tìm kiếm sự nổi tiếng nhất thời trên mạng xã hội. Điều đó không phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Vì lẽ đó, tinh thần, khát vọng cống hiến của thanh niên cần được khơi dậy mạnh mẽ hơn.

Mục tiêu cao nhất của quá trình rèn luyện thanh niên là làm chủ tương lai. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, lợi thế lớn nhất của mỗi quốc gia vẫn là nguồn nhân lực trẻ có bản lĩnh, tinh thần tự cường, tri thức và khát vọng vươn lên. Làm chủ tương lai là trở thành lực lượng kiến tạo tương lai, chứ không dừng lại ở vai trò người thụ hưởng. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ hành trang về bản lĩnh, tri thức, kỹ năng và khát vọng cống hiến, thanh niên mới có thể làm chủ tương lai của chính mình, đồng thời góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

MINH DUY