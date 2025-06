Đại tá Ngô Thanh Bình giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kể từ ngày 12-6-2025.

Thông tin được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, chiều ngày 12-6.

Đại tá Ngô Thanh Bình (sinh năm 1978, quê huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2001, sau đó về công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đại tá Ngô Thanh Bình tại lễ bổ nhiệm

Đại tá Ngô Thanh Bình trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau từ Đội trưởng, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng. Năm 2015, Đại tá Ngô Thanh Bình được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Trong thời gian công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại tá Ngô Thanh Bình từng trực tiếp và chỉ đạo đấu tranh nhiều chuyên án lớn về ma túy, điển hình là chuyên án 218LP, thu giữ gần 1,2 tấn ma túy, chuyên án 719ĐL, thu giữ 500kg ketamin tại TPHCM. Đồng thời, tham mưu nhiều văn bản quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Tập thể, cán bộ, chiến sĩ C04 tặng hoa chúc mừng Đại tá Ngô Thanh Bình

Tháng 11-2021, Đại tá Ngô Thanh Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Đại tá Ngô Thanh Bình đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, không để xảy ra các vụ tụ tập đông người trái pháp luật, kích động, biểu tình, bạo loạn.

Đặc biệt, bảo đảm an ninh, an toàn Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

ĐỖ TRUNG