Cục trưởng C04 nói về "trận đánh" phá chuyên án sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất ma túy quy mô lớn do người nước ngoài cầm đầu. Đây được đánh giá là vụ án sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, với nhiều thủ đoạn tinh vi và trang thiết bị hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, vụ án bắt đầu từ tháng 8-2024 khi cơ quan chức năng Trung Quốc cung cấp thông tin về hai đối tượng có tiền án sản xuất ma túy nhập cảnh vào Việt Nam. Đáng chú ý, những người này mang theo số lượng lớn ống thủy tinh – vật dụng có thể phục vụ nhiều mục đích, bao gồm thí nghiệm hóa học hoặc sản xuất công nghiệp.

Ban đầu, chưa thể kết luận họ có ý định sản xuất ma túy hay không. Tuy nhiên, do lai lịch đáng ngờ, C04 quyết định theo dõi sát sao. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này có những hành động đáng nghi như thuê kho xưởng, dựng nhà tôn, vận chuyển nhiều thiết bị công nghiệp từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cục trưởng C04 cũng khẳng định, chuyên án này là lớn nhất từ trước đến nay về quy mô, tính chất.

Theo C04, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do nhóm tội phạm áp dụng các biện pháp bảo mật chặt chẽ. Quá trình sản xuất ma túy, để tránh bị phát hiện do mùi hóa chất nồng nặc, các đối tượng đã thuê khu đất gần nghĩa trang, xa khu dân cư, đồng thời bao quanh xưởng sản xuất bằng vườn cây để che chắn. Để đánh lạc hướng, nhóm này tuyên bố với người dân địa phương rằng họ chỉ sản xuất chất tạo bọt dùng trong xử lý ô nhiễm môi trường.

Ngoài việc sử dụng thiết bị hiện đại, chúng còn xây dựng hệ thống sản xuất khép kín và vận hành theo mô hình công nghiệp hóa. Một số trang thiết bị thu giữ được có kết cấu tương tự lò phản ứng hạt nhân, có khả năng duy trì nhiệt độ âm 17°C, áp suất cao, và được vận chuyển bằng xe tải cỡ lớn.

Hiện trường vụ sản xuất ma túy

Chia sẻ về thời điểm quyết định phá án, Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, trước thời điểm phá án một tuần, ban chuyên án phát hiện nhóm tội phạm đã sản xuất thành công khoảng 1,8 tấn ketamin. Số ma túy này được đóng trong 27 thùng xốp và gửi vào một kho đông lạnh cách xa xưởng sản xuất. Các đối tượng còn mua nhiều bình gas, xoong quân dụng, bông gòn để tiếp tục thực hiện quá trình tinh chế ma túy.

Xác định thời điểm ra tay là yếu tố quan trọng, ban chuyên án đã xin chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Công an và được trao quyền toàn quyết định thời gian phá án. Nếu hành động quá sớm, có thể không thu thập đủ chứng cứ quan trọng; nhưng nếu trì hoãn, các đối tượng có thể tẩu thoát hoặc tiêu hủy tang vật.

“Ở thời điểm phá án, chúng tôi cũng rất khó đưa ra được quyết định, mặc dù đã có nhiều phương án để phá án. Khi báo cáo lên lãnh đạo Bộ Công an, ban chuyên án đề xuất tùy tình hình và căn cứ vào hiện trường để được toàn quyền quyết định thời điểm phá án. Trong vụ án này, các đối tượng đã tổ chức sản xuất ở 3 nơi khác nhau, nếu không bắt được tất cả, đặc biệt là các đối tượng có kiến thức về hóa học, các đối tượng trực tiếp chỉ đạo sản xuất thì vụ án không thành công" - Trung tướng Nguyễn Văn Viện nói.

Thùng nguyên liệu được các đối tượng sản xuất ma túy

Cục trưởng C04 ví việc xác định thời điểm để phá án thành công, giống như một trận đánh, nếu “đánh” sớm quá, thời điểm còn “non”, có khi nhỡ việc; nếu “già” quá, có khi các đối tượng lại trốn mất.

Số ít ma túy ketamin thành phẩm

“Kinh nghiệm qua một số vụ án cho thấy, khi bị bắt, một số đối tượng khai nhận chỉ làm công ăn lương, không biết chất đó là cái gì, họ khai tưởng sản xuất phân lân, sản xuất chất để trồng cây, do đó phải tính toán để bắt được đối tượng có kiến thức về hóa học", Cục trưởng C04 nói.

Do tính chất phức tạp và quy mô của vụ án, ban chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng huy động số lượng cảnh sát cơ động mạnh, để tham gia phá án. Các lực lượng được trang bị quân trang, quân dụng, trang bị áo chống tạt axit để đề phòng đối tượng chống trả.

Khi ập vào hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 4 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan (Trung Quốc) và 4 người Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an và ban chuyên án tại hiện trường xưởng sản xuất ma túy

Người cầm đầu đường dây là Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc). Minh đến Việt Nam từ năm 2021, núp bóng doanh nhân kinh doanh cá cảnh để che giấu hoạt động phạm pháp. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 1,4 tấn ketamin tinh khiết, 80 tấn hóa chất cùng toàn bộ hệ thống sản xuất ma túy. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do chưa thu giữ được các hóa đơn, chứng từ mua nguyên liệu, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra về nguồn gốc hóa chất cũng như đường dây tiêu thụ. Theo nhận định của Trung tướng Nguyễn Văn Viện, với giá thị trường ước tính khoảng 1 tỷ đồng/kg ketamin, rất có thể lô ma túy này được sản xuất nhằm tuồn về Đài Loan tiêu thụ.

Trước thực trạng các tổ chức tội phạm lợi dụng những khu vực vắng vẻ để xây dựng xưởng sản xuất ma túy, C04 sẽ sớm ban hành văn bản gửi đến công an các địa phương nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân. Trung tướng Nguyễn Văn Viện cũng đưa ra một số dấu hiệu nhận biết các xưởng sản xuất ma túy trá hình, bao gồm: khu vực có mùi hóa chất nồng nặc, nước thải ra môi trường có màu sắc hoặc dấu hiệu bất thường, hoạt động vận chuyển nguyên liệu diễn ra vào ban đêm hoặc có sự giám sát nghiêm ngặt. Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm triệt phá toàn bộ đường dây và làm rõ các đối tượng có liên quan.

