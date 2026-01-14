Đại tướng Lê Văn Dũng về với đất mẹ

Chiều 14-1, tại nhà riêng số 702, ấp An Bình, xã Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng tại nhà riêng. Ảnh: QĐ

Dự lễ an táng có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại diện các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương; cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh, gia quyến và đông đảo nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25-12-1945, quê quán xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long); nhập ngũ ngày 14-5-1963, vào Đảng ngày 23-9-1965.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, đồng chí từ trần lúc 15 giờ 40 phút ngày 9-1-2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc; được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Tại lễ an táng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình, trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các lực lượng, cơ quan, địa phương, cùng bà con quê hương, thân hữu đã đến viếng, chia buồn và tiễn đưa đồng chí Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.

>>Một số hình ảnh tại lễ an táng:

An táng Đại tướng Lê Văn Dũng trên đất nhà. Ảnh: QĐ

Đồng chí, đồng đội, các tướng lĩnh q uân đội, gia quyến, bà con nhân dân bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: QĐ

TÍN HUY