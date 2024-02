Đắk Lắk, Đắk Nông xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông trong dịp tết

Trong những ngày tết, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đã ra quân và xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Ngày 12-2, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 4 ngày nghỉ tết (từ ngày 8-2 đến ngày 11-2), đơn vị đã xử lý 620 trường hợp vi phạm an toàn giao thông (tăng 483 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023); phạt tiền ước tính hơn 1,1 tỷ đồng, tước 7 giấy phép lái xe, tạm giữ 268 phương tiện.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn có 247 trường hợp (2 xe ô tô, 245 xe mô tô, tăng 191 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023); phạt tiền 728 triệu đồng.

Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản 94 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; tạm giữ 56 phương tiện (2 ô tô, 54 mô tô); số tiền nộp phạt ước tính khoảng 342 triệu đồng (vi phạm nồng độ cồn gần 225 triệu đồng), tước giấy phép lái xe 45 người.

Từ ngày 8-2 đến 11-2, toàn tỉnh Đắk Nông xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, hư hỏng 2 ô tô, 1 mô tô.

MAI CƯỜNG