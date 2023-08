Đắk Nông: Bắt nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Do anh D. nợ 15 triệu đồng chưa trả nên nhóm đối tượng đã đánh đập và dùng hung khí uy hiếp, bắt giữ nạn nhân.

Ngày 2-8, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đào Tuấn (25 tuổi); Nguyễn Kiên Trung (24 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Văn Hùng (21 tuổi) và Tôn Trọng Nghĩa (20 tuổi, cùng trú huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, anh P.T.D. (trú huyện Đắk R’lấp) có mượn Tuấn số tiền 15 triệu đồng. Tuấn nhiều lần đòi lại tiền nhưng anh D. chưa có tiền trả. Ngày 28-7, biết anh D. đang làm thuê tại huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) nên Tuấn cùng các đối tượng đã thuê xe ô tô qua huyện Di Linh bắt anh D. về trả nợ. Khi tìm được anh D., các đối tượng bắt giữ, đưa anh lên xe ô tô đánh đập gây thương tích, dùng dao uy hiếp và chở về huyện Đắk R’lấp.

Khi xe đến xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong), anh D. xin đi vệ sinh rồi nhảy xuống ta luy ven đường bỏ chạy vào khu rẫy cà phê trốn. Sau đó anh D. mượn điện thoại của người dân gọi cho lực lượng công an nhờ giải cứu.

Nhận được tin báo Công an huyện Đăk Glong đã triển khai lực lượng tổ chức xác minh, truy tìm nhóm đối tượng và anh D. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 1 giờ truy tìm, Công an huyện Đắk Glong đã phát hiện và đưa nhóm đối tượng trên về trụ sở công an để làm việc.

Kiểm tra chiếc xe ô tô mà các đối tượng sử dụng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 1 kiếm, 1 dao bầu, 2 dao Thái Lan, 1 gậy sắt, 1 bình thủy tinh dùng để hút ma túy.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong tiếp tục điều tra, xử lý.