Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè 2023, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Ban An toàn giao thông TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Sở Y tế, Sở TT-TT, Công an TPHCM và các quận, huyện, TP Thủ Đức thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19.

Song song đó, Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở GTVT chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy trên địa bàn TPHCM; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông (như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn...).

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt phương án tổ chức hoạt động vận tải và bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông, cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông; chủ động có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng của TPHCM về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đảm bảo phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh theo quy định.