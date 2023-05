Đảm bảo chất lượng các dự án, giải ngân đầu tư công

Từng bước khôi phục kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 11 Trương Quốc Lâm cho biết, trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân quận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức. Nhất là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài từ đầu nhiệm kỳ cho đến đầu năm 2022 tác động rất lớn đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, Đảng bộ quận đã tập trung bám sát Nghị quyết và có nhiều giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, vận động người dân... Qua đó, quận tạo sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, đạt được một số kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục duy trì theo hướng ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng cao. Nguồn thu ngân sách trên địa bàn từng năm có tăng lên.

Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực chỉnh trang, phát triển đô thị, nhất là việc xây dựng các công trình xây dựng, sửa chữa trường học. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đạt mức cao so với chỉ tiêu thành phố, trong đó, năm 2020 là 95,5%, năm 2021 là 95,7%, năm 2022 là 99,98% và 6 tháng đầu năm 2023 là 52%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe người dân có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nửa nhiệm kỳ đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ quận kết nạp được 481/700 đảng viên, đạt tỉ lệ 59,7%.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu còn thấp so với Nghị quyết đề ra như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất và doanh thu thương mại dịch vụ đạt thấp; chưa thu hút được doanh nghiệp lớn; hệ thống chợ truyền thống có cơ sở vật chất cũ, xuống cấp, chưa được cải tạo nâng cấp.

Một số dự án trong chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị chưa đảm bảo tiến độ; một số công trình vi phạm xây dựng chưa được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời; tỷ lệ kiềm chế, kéo giảm tội phạm trật tự xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông có năm chưa đạt; còn xảy ra nhiều vụ cháy lớn nghiêm trọng thiệt hại về người.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có chất lượng chưa cao; việc nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề mới nảy sinh, có lúc, có việc chưa kịp thời.

Công tác quản lý đảng viên tại một vài cơ sở chưa tốt, vẫn còn một số trường hợp đảng viên chưa thật sự tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, xóa tên, khai trừ đảng viên. Việc thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức công tác chỉ đạo tạo nguồn, kết nạp đảng viên.

Mô hình “Dân vận khéo” chưa đều ở các lĩnh vực. Một vài cấp ủy còn chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vẫn còn có đơn thư khiếu nại tố cáo, thiếu đoàn kết vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội chưa phát huy hết thế mạnh của tổ chức mình; chưa có mô hình, cách làm hay đột phá trong công tác tuyên truyền trong các hoạt động, do đó, chưa thật sự thu hút sự tham gia của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên thực chất vẫn còn thấp; công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú kết nạp Đảng tỷ lệ chưa cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả quận 11 đạt được trong thời gian vừa qua. Báo cáo của quận đánh giá chi tiết kết quả thực hiện chỉ tiêu, giải pháp, trong đó có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt; 4/15 chỉ tiêu còn chưa đạt.

Triển khai thực hiện ngay khi có nghị quyết thay thế Nghị quyết 54

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý hội nghị cần phải xác định nguyên tắc không cầu toàn nhưng phải thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt; sắp xếp giải quyết theo thứ tự ưu tiên, việc gì người dân và doanh nghiệp bức xúc; quan tâm phối hợp tốt, đoàn kết, đeo bám quyết liệt trong thực hiện.

Đồng thời, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tinh thần năng động, sáng tạo, nhạy bén của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, uốn nắn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân e ngại, né tránh, thiếu trách nhiệm, tiêu cực, vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu quận tiếp tục giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh; quan tâm doanh nghiệp vừa, nhỏ và đặc thù của quận; phối hợp cùng doanh nghiệp làm tốt chính sách với người lao động, đảm bảo an ninh trật tự, đời sống người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, quận cần đánh giá phân tích kỹ hơn các hạn chế, nguyên nhân hạn chế gắn với bối cảnh, tình hình hiện nay để xác định các giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận phù hợp với thực tế góp phần tăng trưởng kinh tế của quận đạt được chỉ tiêu đề ra. Trong đầu tư xây dựng cần lưu ý giải pháp để triển khai nhanh các dự án đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ nhằm thực hiện tốt việc giải ngân đầu tư công.

Đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông trong nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu hội nghị cần thảo luận đặt ra các giải pháp cụ thể để kéo giảm tai nạn giao thông, đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần ổn định cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của quận.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu quận cần tập trung lãnh đạo, chủ động phối hợp với các sở, ngành để chuẩn bị trước các bước cần thiết triển khai thực hiện ngay khi Quốc hội có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; không để chậm trễ, lúng túng, triển khai không hiệu quả… Đồng thời, phải thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo sẵn có của quận.

Tăng cường, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại cơ sở; cần đặt ra giải pháp thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra; giải pháp phòng ngừa từ xa, mới manh nha gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm như nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, trật tự xây dựng và đạo đức, lối sống.