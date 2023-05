Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Hành động nhanh nhất có thể để đưa nghị quyết mới vào cuộc sống

Sáng 29-5, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM tổ chức hội nghị nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 6-2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự hội nghị. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Thành phố đang trông chờ quyết sách của Trung ương

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thông tin, TPHCM đang chuẩn bị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2023, gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ.

"Đặc biệt, thành phố đang chuẩn bị kế hoạch triển khai nghị quyết thay thế Nghị quyết 54. Chúng ta phải hành động một cách nhanh nhất có thể để triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo đồng chí, thành phố đang trông chờ những quyết sách của Trung ương, hành động của thành phố hiện nay là tranh thủ mọi thời gian để khi nghị quyết được thông qua sẽ triển khai ngay không.

Tại hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá trong 5 tháng đầu năm, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM thường xuyên lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, kết luận của Thủ tướng; chuẩn bị nghị quyết thay thế Nghị quyết 54. Ban cán sự Đảng đã lãnh đạo UBND TPHCM phân cấp, ủy quyền cho quận, huyện phê duyệt đầu tư dự án nhóm C.

Về phát triển kinh tế - xã hội, những tháng đầu năm, sau sơ kết quý I, Ban cán sự Đảng đã lãnh đạo tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã tạo chuyển biến rõ nét, tích cực.

Tình hình văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh trật tự ổn định; kinh tế có chuyển biến tích cực thể hiện qua các chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ, giải ngân đầu tư công; thị trường chứng khoán, bất động sản cũng "ấm" lên… Tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế cũng còn nhiều yếu tố cần quan tâm đó là doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, từ đơn hàng, hàng tồn kho, thủ tục PCCC, dự án đầu tư.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng qua tăng cao nhưng chủ yếu tập trung vào dự án đường Vành đai 3, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; thu ngân sách hai tháng qua giảm, điều này phản ánh đúng tình hình khó khăn chung của nền kinh tế. Về an sinh xã hội, an ninh trật tự được giữ vững nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp cần tập trung trong thời gian tới.

Tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Trong 6 tháng cuối năm, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, các chủ trương của Trung ương về kinh tế - xã hội để quyết tâm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm. Đồng thời, chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết thay thế Nghị quyết 54.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm đến cuối tháng 6 tức (hết quý II-2023) sẽ đạt 35%, trong đó tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục dự án để khởi công các dự án mới, quyết định điều chuyển vốn.

Cùng với đó, lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, chuyển đổi số. Trong đó, thành phố đang triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đề án chuyển đổi số; chọn và triển khai xây dựng xã, phường thông minh; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập trung tâm chuyển đổi số thành phố; cải thiện các chỉ số PCI, DDCI.

Ban cán sự Đảng UBND TPHCM tiếp tục lãnh đạo đảm bảo các hoạt động về văn hóa - xã hội, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, y tế; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một cách tuyệt đối; chuẩn bị các nội dung trình HĐND thành phố trong kỳ họp vào tháng 7 tới, trong đó có các nội dung liên quan đến nghị quyết thay thế Nghị quyết 54.