Đảm bảo môi trường bền vững, chất lượng công trình dự án cao tốc Bắc - Nam

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND các tỉnh, đơn vị thi công đã kiến nghị một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đắp, khai thác đá, di dời các hạ tầng cơ sở như điện lưới; kiến nghị về xây dựng định mức đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng. Còn lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định về định mức đơn giá khai thác đất, đá, nạo vét cát biển, lòng hồ đập… phục vụ thi công cao tốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời phải đảm bảo chất lượng, an toàn bền vững của dự án. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT sớm nghiên cứu vị trí đặt các trạm dừng chân trên cao tốc.

“Hiện quy định tài xế không được lái xe quá 3 tiếng đang được nghiên cứu. Vì vậy, Bộ GTVT cũng phải nghiên cứu các vị trí đặt trạm dừng chân trên các tuyến sao cho hợp lý, đây không chỉ là giải quyết nhu cầu dừng đỗ của phương tiện, mà còn là yếu tố đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng con người. Trạm dừng chân không chỉ đáp ứng về nghỉ ngơi mà phải có các dịch vụ thiết yếu và cũng cần có một quy chuẩn chung để áp dụng”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT sớm nghiên cứu ban hành quy chuẩn cụ thể, rõ ràng về cao tốc. “Cần nghiên cứu một quy chuẩn cụ thể, chặt chẽ để không chỉ áp dụng cho một tuyến cao tốc mà sau này áp dụng cho tất cả cao tốc khác”, Phó Thủ tướng nói.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi đất lúa, đất rừng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết thẩm quyền thuộc Quốc hội. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các địa phương phải rà soát, đôn đốc, phối hợp cùng thực hiện thì kiến nghị mới nhanh và sớm phê duyệt.

“Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta được điều chỉnh các vấn đề liên quan đất lúa, đất rừng nên các địa phương và đơn vị liên quan phải thận trọng, chính xác”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Về chất lượng công trình, trách nhiệm giám sát, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tổ chức, đơn vị liên quan nâng cao công tác giám sát, vừa đạt, vượt tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng cũng như giữ gìn môi trường bền vững.

“Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm phát sinh các vấn đề liên quan chất lượng công trình, môi trường trong suốt quá trình dự án thi công, hoàn thành. Nếu phát hiện các vấn đề hay sự cố về môi trường thì phải dừng lại. Nếu thấy cái sai, có bất ổn như không tính toán kỹ trong quá trình thiết kế, không có số liệu đầy đủ về địa chất, thủy văn, khí hậu, thoát lũ… thì hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Dù chúng ta bỏ qua một số thủ tục rườm rà, nhiêu khê, nhưng về mặt kỹ thuật, an toàn thi công, an toàn khai thác, an toàn môi trường... nhất định không được bỏ qua. Nếu ai bỏ qua các yếu tố an toàn trên thì phải chịu trách nhiệm”, Phó Thủ tướng nói.

Về tái định cư, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần thiết nên cho người dân tham gia vào công tác này.

“Nếu người dân được tham gia vào công tác tái định cư họ có thể góp ý cái được, cái chưa được vì chính họ sẽ về nơi ở đó. Ngoài ra, khi người dân được tham gia sẽ tạo sự lan tỏa cũng như mục đích của Đảng, Nhà nước đặt ra về việc người dân là chủ thể, nơi tái định cư mới phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra thực địa công tác thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Khánh Hòa).