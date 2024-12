Đảm bảo quyền lợi người dân, thêm chính sách cho cán bộ dôi dư

Hỗ trợ người dân

Trong các buổi tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND TPHCM trước kỳ này (kỳ họp thứ 20), vấn đề liên quan đến việc TPHCM tiến hành sắp xếp 80 phường được quan tâm nêu nhiều ý kiến, góp ý về việc đảm bảo quyền lợi của người dân và chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp.

Cử tri Lưu Thanh Hải (phường 13, quận 3) cho biết, phường 13 là một trong những phường thuộc diện sắp xếp của quận. Như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, phường 13, quận 3 vừa sắp xếp khu phố vừa sắp phường, phần nào ảnh hưởng tâm tư tình cảm của một bộ phận người dân. Còn cử tri Trịnh Thị Hương (phường 8, quận 8), đề nghị quan tâm, hỗ trợ người dân trong việc đổi các giấy tờ liên quan như căn cước, giấy tờ nhà đất...

Liên quan đến việc thay đổi giấy tờ của người dân khi sắp xếp các phường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để giảm phiền hà đến người dân. Thành phố sẽ không thu bất kỳ loại phí, lệ phí nào khi người dân, doanh nghiệp điều chỉnh thông tin giấy tờ liên quan đến công tác sắp xếp các phường.

Thành phố không có chủ trương mời người dân đến thay đổi đồng loạt các giấy tờ, mà chỉ điều chỉnh khi cần thiết, xuất phát từ nhu cầu của người dân. Lãnh đạo UBND TPHCM cũng giao các sở, ngành liên quan chủ động thực hiện và hướng dẫn người dân. Trong đó, ngành Công an cần chủ động cập nhật thông tin của người dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trên ứng dụng VNeID và chia sẻ cho các cơ quan hành chính khác.

Thêm chính sách cho cán bộ dôi dư

Nhiều cử tri TPHCM cũng quan tâm đến các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Một cử tri là công chức ở phường 6 (quận 6) nêu ý kiến, sau khi sắp xếp các phường, có hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức dôi dư. Cử tri kiến nghị thành phố có phương án bố trí công việc phù hợp, có chính sách để cán bộ nghỉ việc ổn định cuộc sống.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Hồng Thắm, cán bộ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp theo lộ trình từ nay đến năm 2029. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM Đỗ Thị Minh Quân cũng cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND TPHCM sẽ xem xét tờ trình của UBND TPHCM quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế, nghỉ do sắp xếp đơn vị hành chính, nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình, UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ thêm đối với trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (Nghị định 29) với mức trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác, có đóng BHXH bắt buộc; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp thêm 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 29, trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng; trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu.

UBND TPHCM cũng đề xuất hỗ trợ thêm với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành. Theo đó, trợ cấp thêm 3 tháng phụ cấp hiện hưởng để tìm việc làm; 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc.

Tổng ước ngân sách TPHCM cần đảm bảo hàng năm cho các khoản hỗ trợ thêm hơn 1.000 cán bộ nghỉ việc do tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính gần 175 tỷ đồng. Dự kiến trong vòng 5 năm, mỗi năm sẽ tinh giản 147 cán bộ, công chức do sắp xếp 80 phường, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ gần 23 tỷ đồng/năm. Trong năm 2025, nếu giải quyết hết cho 251 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp các phường, thành phố sẽ hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng.

NGÔ BÌNH