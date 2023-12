Đan Trường bất ngờ xuất hiện trong phim Tết 2024

Trailer mới nhất của Gặp lại chị bầu hé lộ sự góp mặt của ca sĩ Đan Trường; Khả Như không sợ bị so sánh với bạn diễn; Á quân Ca sĩ mặt nạ hát nhạc phim Yêu trước ngày cưới ; Bùi Lan Hương tiếp tục có duyên với nhạc phim… là những tin tức điện ảnh mới nhất, nổi bật.

Đan Trường bất ngờ trở lại với phim ảnh

Phim Tết 2024 của đạo diễn Nhất Trung - Gặp lại chị bầu vừa tung trailer chính thức hé lộ câu chuyện hài hước và cũng đầy hoài niệm của những bạn trẻ theo đuổi ước mơ diễn xuất giữa một Sài Gòn phồn hoa.

Ngoài những cái tên chính gồm: Anh Tú, Diệu Nhi, Lê Giang, Ngọc Phước, Quốc Khánh, sự xuất hiện của ca sĩ Đan Trường tiếp tục bổ sung những cái tên đình đám vào dàn diễn viên trong phim.

Dù chưa tiết lộ nhiều về vai diễn của anh Bo, song ở ngoài tuổi 40 với mái tóc hai mái thương hiệu vẫn khiến khán giả phấn khích.

Hình ảnh Đan Trường trong Gặp lại chị bầu

Trailer phim bắt đầu với cuộc gặp gỡ của Phúc (Anh Tú thủ vai) và Ngọc Huyền (Diệu Nhi). Trong khi cô nàng vẫn còn “đỏng đảnh” lên giọng trách cứ, thì với Phúc, việc được gặp Huyền là một dấu mốc quan trọng thay đổi cả cuộc đời anh.

Bộ phim hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả

Đúng với câu tagline trên poster chính thức, “Hạnh phúc bất ngờ từ cuộc gặp khó đỡ”, khán giả sẽ cùng Phúc khám phá những niềm vui đầy ý nghĩa cùng những người bạn chỉ tình cờ gặp gỡ nhưng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh.

Phim dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán (tức ngày 10-2-2024).

Khả Như: Không sợ so sánh với bạn diễn

Trong Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, Khả Như có cơ hội hợp tác với nhiều bạn diễn thân thiết ngoài đời như Diệu Nhi, Thúy Ngân. Trong trailer được phía nhà sản xuất công bố, cả ba đã có không ít những tình huống cười ra nước mắt. Sự tung hứng ăn ý của họ cũng khiến khán giả tò mò hơn mối quan hệ ngoài đời của Khả Như, Diệu Nhi, Thúy Ngân. Thực chất, bộ ba này đã quen biết nhau thời gian dài và trở nên thân thiết hơn sau khi đóng phim này.

Bộ ba nữ chính phối hợp ăn ý từ ngoài đời đến phim trường

Nữ diễn viên cũng hé lộ một chi tiết khá thú vị, ngoài đời cô không phải là người giỏi nhậu nên trong quá trình chuẩn bị cô phải nhờ Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn và cả đạo diễn tổ chức nhiều buổi “huấn luyện” để có tửu lượng tốt hơn, nhằm tạo nên sự chân thật trong diễn xuất.

Trên bàn nhậu dưới bàn mưu dự kiến ra mắt khán giả từ ngày 29-12.

"Ong bây bi" Orange hát nhạc phim Yêu trước ngày cưới

Là một trong những bộ phim đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, Yêu trước ngày cưới còn còn chinh phục trái tim của người xem bằng ca khúc chủ đề Để trái tim cất lời do Anh Bùi và Jiwon Kim (Jukebop) đồng sáng tác. Ca khúc này được thể hiện bởi á quân Ca sĩ mặt nạ 2023 - Orange.

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa giai điệu cuốn hút và lời ca cảm xúc, với giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng của Orange, Để trái tim cất lời tạo ra không gian âm nhạc lãng mạn, giúp người nghe hiểu được được nỗi lòng nhân vật.

Để có thể truyền đạt sâu sắc tâm trạng, giúp cho người nghe cảm nhận được những biến đổi trong câu chuyện tình yêu rắc rối của Yêu trước ngày cưới, nữ ca sĩ đã tưởng tượng và đặt mình vào vị trí của nhân vật Huy Hoàng (Song Luân thủ vai) và Nhật Phương (Minh Trang thủ vai).

Orange thể hiện ca khúc chính của Yêu trước ngày cưới

Để trái tim cất lời không chỉ là ca khúc phụ trợ, mà còn là một phần quan trọng của câu chuyện, làm cho những tình tiết trong phim trở nên sâu sắc hơn. Qua giọng hát của Orange, bài hát đánh thức sự đồng cảm của khán giả.

Bùi Lan Hương lại hát nhạc phim

Là giọng ca quen thuộc qua hàng loạt các ca khúc nhạc phim điện ảnh đình đám, mới đây đoàn phim Người mặt trời hé lộ ca khúc chủ đề Vampire (Ma cà rồng) sẽ do Bùi Lan Hương trình bày.

Lần này, khi kết hợp cùng đạo diễn Timothy Linh Bùi và ê-kíp Người mặt trời, Bùi Lan Hương đã mang đến một sản phẩm âm nhạc có phần khác lạ so với trước đây. Bài hát Vampire kể về tình yêu giữa một chàng trai ma cà rồng và một cô gái người bình thường, mang đến sự bí ẩn và những rung cảm đầy giằng xé cho bộ phim.

“Anh sẽ là người canh giữ bóng đêm, để bảo vệ em trong ánh sáng”, câu hát được vang lên da diết nhất trong ca khúc Vampire cũng chính là thông điệp chính Người mặt trời muốn gửi đến khán giả.

Qua giọng hát của Bùi Lan Hương, Người mặt trời càng mang không khí ma mị

Bên cạnh đó, bộ phim Người mặt trời còn nhận được nhiều lời khen ngợi bởi phần nhạc nền (film score) độc lạ và ấn tượng, được soạn bởi Jerome Leroy và Kristin Schrot (còn được biết đến là DJ Miss Nine).

Jerome Leroy là một nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Pháp với kinh nghiệm dàn dựng và sản xuất âm nhạc cho hơn 50 tác phẩm điện ảnh. Anh từng là người đứng sau phần âm nhạc của bộ phim Chị chị em em 2019, tham gia viết nhạc cho bom tấn The Hunger Games của Lionsgate và phim hoạt hình The Tale of Despereaux của Universal Pictures.

Trong khi đó, Kristin Schrot là một nữ DJ, nhạc sĩ, nghệ sĩ trình diễn gốc Đức với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành âm nhạc và thời trang.

Với cú bắt tay từ hai cái tên đình đám, phần nhạc nền của Người mặt trời đã mang đến cho người xem một trải nghiệm âm nhạc đầy màu sắc.

Phim hiện vẫn đang chiếu tại các cụm rạp.

HẢI DUY