Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ yên nghỉ trên Đất thép Thành đồng

Sáng 25-7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang, đền tưởng niệm trên địa bàn thành phố.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM...

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (xã An Nhơn Tây). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược là nơi ghi danh 45.639 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ngôi đền này được xây dựng ngay giữa lòng “tam giác sắt” trên vùng đất nổi tiếng địa đạo Củ Chi.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tiếp đó, đoàn đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông). Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Chính sách TPHCM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (xã Tân An Hội).

