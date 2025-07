Trắng tay sau lũ dữ

Trận lũ kinh hoàng xảy ra từ đêm 22-7 đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản… của người dân miền Tây Nghệ An. Lũ đã và đang rút dần, nhưng sức tàn phá khủng khiếp mà nó gây ra chắc chắn sẽ còn ám ảnh người dân nơi đây và có lẽ rất lâu nữa mới phục hồi được thiệt hại, mất mát.

Bà Đậu Thị Hợp và cháu Trần Thị Hoài An (xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) trước ngôi nhà bị lũ đánh sập hoàn toàn. Ảnh: Duy Cường

Dù đã 3 ngày trôi qua, nhưng mỗi lúc nhắc lại trận lũ kinh hoàng vừa qua, bà Đậu Thị Hợi (thôn Cửa Rào 2, xã Tương Dương) lại ứa nước mắt. Bà ngồi thất thần trên đống củi, gỗ trước ngôi nhà tan nát, ngay phía sau là dòng sông Lam vẫn đang cuộn chảy đục ngầu.

Bà ngậm ngùi kể, năm 2015, con trai bà bị tai nạn mất khi cháu Trần Thị Hoài An chưa đầy một tuổi, không lâu sau đó mẹ cháu cũng bỏ đi. Từ đó hai ông bà nuôi cháu Hoài An, nhưng đến năm 2022 ông cũng mất vì bệnh.

Vừa rồi, với số tiền ít ỏi tích cóp được bà thuê người gia cố lại ngôi nhà, lợp thêm mái tôn để hai bà cháu có chỗ trú mưa tránh nắng, nhưng chưa ở được bao lâu thì lũ bất ngờ ập đến.

Từ chiều 22-7, bà Hợi và cháu Hoài An được chính quyền địa phương đưa lên vùng an toàn, đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bà Hợi nghẹn giọng: “Không ai ngờ đó là ngày cuối cùng bà cháu tôi được sống trong ngôi nhà này. Mọi thứ bị cuốn trôi hết. Nhà cửa, tài sản, cả bàn thờ tổ tiên. Bây giờ bà cháu đang sống nhờ hàng xóm, nhưng cũng chỉ ở nhờ được dăm bữa nửa tháng thôi, có ở được mãi đâu. Giờ đất không có, tiền không có thì bà cháu tôi biết sống ra sao đây! Tôi thì gần đất xa trời rồi có kể chi, nhưng cháu tôi thì nó làm sao mà sống đây?”.

Ông Bùi Văn Phượng (thôn Cửa Rào 2, xã Tương Dương) đứng trên đống củi, đồ đạc, rác cao bằng gần nửa ngôi nhà cấp 4. Ông thở dài: “Tôi năm nay 65 tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận lũ khủng khiếp đến như thế, mất nhiều thứ đến như thế”.

Đêm 22-7, lũ từ hướng dòng Nậm Nơn, Nậm Mộ đổ về cuồn cuộn, băng qua mặt đường quốc lộ 7A rồi “thúc” thẳng vào phía trong khu dân cư. Hàng cây khá dày bên đường không cản nổi sức mạnh khủng khiếp của lũ.

Nước lồng vào nhà khuấy tung mọi thứ. Phía ngoài sân, củi, gỗ cùng “đủ thứ linh tinh” từ thượng nguồn đổ về chất thành đống cao chất ngất, bịt luôn cửa ra vào nhà. Khi nước rút, ông Phượng trở về nhà nhưng loay hoay mãi mới tìm được cửa để vào.

Sáng 25-7, PV Báo SGGP lần đường ngược lên vùng Tương Dương, nhưng khi đi đến làng Nhùng (xã Tam Quang) thì bùn đất từ trên cao, sau khi nước rút đọng lại bất ngờ đổ xuống lòng đường khiến giao thông ách tắc...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Càn (tỉnh Nghệ An) hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: DƯƠNG QUANG

* Ngày 25-7, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nước lũ rút, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội và các đoàn thể ở tỉnh Nghệ An đã được huy động chi viện về các xã Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn, Tam Thái, Tam Quang… phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chiều tối cùng ngày, trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, trong ngày 24 và 25-7, đơn vị này đã phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân và Binh đoàn 18 vận chuyển tổng cộng 10 chuyến bay trực thăng với tổng số lượng 28 tấn hàng vào cứu trợ bà con bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại địa bàn các xã Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Típ, Bắc Lý, Lượng Minh, Mường Xén.

Quân khu 4 cũng đã huy động gần 10 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ; gần 200 phương tiện ô tô, tàu xuồng các loại giúp người dân Nghệ An ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 10 giờ ngày 25-7, toàn tỉnh ghi nhận 4 người chết, 1 người mất tích và 4 người khác bị thương. Hiện còn 16 xã với 146 thôn, bản, tương ứng 13.178 hộ/61.710 nhân khẩu đang bị cô lập hoàn toàn hoặc một phần. 3 xã bị cô lập hoàn toàn gồm Hữu Kiệm, Nhôn Mai, Mường Típ với tổng cộng 4.958 hộ/23.674 nhân khẩu.

DUY CƯỜNG - DƯƠNG QUANG