Đánh chết bạn nhậu rồi dựng hiện trường giả

Ngày 8-8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bảy (sinh năm 1976, trú xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.