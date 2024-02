Đầu năm 2024, TPHCM triệt phá 349 vụ, bắt 802 đối tượng liên quan ma túy

Công an đã khám phá 153/195 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và bắt 359 đối tượng; điều tra, khám phá 310/398 vụ, bắt 564 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (giảm 80 vụ so với cùng kỳ 2023).

Ma túy và máy móc sản xuất, bào chế ma túy thu giữ

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 122 vụ với 77 cá nhân và 45 tổ chức vi phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường. Công an TPHCM triệt phá 349 vụ, bắt 802 đối tượng liên quan ma túy, thu giữ hơn 233kg ma túy các loại, 4 khẩu súng…

Súng đạn thu giữ

Tình hình giao thông được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc, tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng. Toàn thành phố xảy ra 193 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 48 người chết, 142 người bị thương. Cháy nổ ở TPHCM vẫn diễn biến phức tạp, ghi nhận 48 vụ cháy làm 2 người chết và 1 người bị thương (giảm 6 vụ so với cùng kỳ).

Trong tháng tới, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu chỉ huy công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai thực hiện phương án phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm; triệt tiêu các điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Toàn lực lượng duy trì cường độ, hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết 2024 ở TPHCM. Bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên.

CHÍ THẠCH