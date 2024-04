Đầu tuần, thời tiết Hà Nội sẽ mát mẻ

Dự báo, tiết trời mát mẻ dễ chịu ở Hà Nội còn duy trì 2 ngày đầu tuần, do có một đợt không khí lạnh mỏng tràn về. Trong khi, TPHCM và miền Nam vẫn nắng nóng, oi...

Hà Nội nhiều mây, trời không nắng nên mát mẻ nhờ không khí lạnh. Ảnh: VĂN PHÚC

Cập nhật đến chiều 7-4 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ở Nam bộ và Tây Nguyên đã có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ đo tại Ayunpa (Gia Lai) 36,2 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 36,8 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 37,5 độ C, Vĩnh Long 36,9 độ C… Khu vực Trung Trung bộ cũng có nắng nóng cục bộ.

Dự báo trong hai ngày 8 và 9-4, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiều nơi sẽ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C hoặc hơn. Do nắng nóng mạnh nên mức độ bốc hơi nước nhanh, độ ẩm không khí tại Nam bộ và Tây Nguyên còn 45%-50% nên cảm giác rất oi bức, một chuyên gia khí tượng cảnh báo.

Trong khi miền Nam đang nắng nóng chói chang thì Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc, Bắc Trung bộ đang tranh thủ tận hưởng những ngày mát mẻ sau chuỗi 4-5 ngày nắng nóng.

Hồ Thiền Quang (Hà Nội) những ngày mát mẻ. Ảnh: VĂN PHÚC

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong 2 ngày đầu tuần (8 và 9-4), tiếp tục có một khối không khí lạnh yếu bổ sung xuống miền Bắc nước ta (lệch Đông) nên Hà Nội và Đông Bắc bộ tiếp tục mát (nhiệt độ dưới 30 độ C) kèm mưa nhỏ. Tuy nhiên, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ vẫn có nắng đến nắng nóng cục bộ do không khí lạnh không lan tỏa tới. Từ ngày 10-4, không khí lạnh suy yếu dần nên Hà Nội có thể nắng hoặc nắng nóng trở lại.

VĂN PHÚC