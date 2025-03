Dây điện cũng cần thân thiện với môi trường

CADIVI tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2025

Với sự đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, dòng sản phẩm dây điện thân thiện với môi trường sử dụng vật liệu cách điện không chì LF (Lead-Free) và chậm cháy LSHF (Low Smoke Halogen Free).

Đây là bước tiến quan trọng, giúp nâng cao mức độ an toàn điện và góp phần bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Theo đó, dây điện không chì LF (Lead-Free) sẽ giảm thiểu ô nhiễm, an toàn hơn với môi trường và con người. Còn dây điện chậm cháy, ít khói LSHF (Low Smoke Halogen Free) hạn chế khí độc hại khi cháy, nâng cao mức độ an toàn điện.

Cả hai dòng sản phẩm trên đều được thiết kế với tiêu chí bền vững và an toàn tuyệt đối cho các công trình đòi hỏi môi trường sống xanh và lành mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, CADIVI không chỉ giới thiệu dòng sản phẩm mới mà còn tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2025, nhằm lan tỏa thông điệp và kêu gọi cộng đồng, khách hàng và đối tác cùng chung tay thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm xanh và áp dụng các giải pháp bền vững trong sinh hoạt và sản xuất. CADIVI tin rằng mỗi hành động nhỏ từ cá nhân và doanh nghiệp sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi lớn, hướng đến một môi trường sống trong lành và bền vững hơn cho thế hệ tương lai.

BÌNH LÂM