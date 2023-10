Đẩy mạnh nhiều giải pháp cải cách hành chính

Công khai cán bộ, công chức xử lý hồ sơ chậm

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo CCHC TPHCM quý 3-2023 vào ngày 17-10, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, công tác CCHC được thành phố tập trung thực hiện từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn như: cung cấp dịch vụ công còn yếu; thanh toán trực tuyến chưa đáp ứng mục tiêu của Chính phủ; tỷ lệ hồ sơ quá hạn còn cao; số hóa hồ sơ, kết quả CCHC, xây dựng dữ liệu còn chậm; sắp xếp tổ chức bộ máy chưa đạt được như yêu cầu…

Bên cạnh nguyên nhân chủ quan là TPHCM có khối lượng hồ sơ lớn, còn có nguyên nhân chủ quan là kỷ cương, kỷ luật hành chính, sự tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của người đứng đầu các cơ quan hành chính chưa cao.

Trong thông báo kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các địa phương tăng cường trách nhiệm công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu; từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng; rà soát quy trình nội bộ, giảm khâu trung gian. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương phải được cải tiến, theo hướng xác định cụ thể đối tượng lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, nội dung trả lời, thời gian trả lời, mẫu hóa văn bản trả lời trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chữ ký số.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ chậm. Cùng với đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng ký ban hành Chỉ thị số 06 về tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, kết quả chuyển đổi số trong phương thức chỉ đạo, điều hành.

Việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cải cách TTHC, các mục tiêu, chỉ số chỉ đạo điều hành là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cơ quan, đơn vị hàng năm.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, các địa phương cũng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, giải quyết TTHC trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để phục vụ người dân tốt hơn.

Hướng đến phục vụ tốt hơn

Cuối tháng 9, chị Đoàn Thị Thanh Hương (tạm trú phường An Phú Đông, quận 12) sinh con thứ hai và làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho con qua cổng dịch vụ công quận 12. Gần 10 ngày sau, chị Hương nhận được tin nhắn thông báo đã có kết quả và mời chị đến UBND phường An Phú Đông nhận giấy khai sinh kèm thẻ bảo hiểm y tế cho con.

Chị Hương bày tỏ rất hài lòng với dịch vụ công trực tuyến vì vừa tiết kiệm được thời gian, công sức lại có thể theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ của địa phương. “Trước đây, muốn làm giấy khai sinh cho con, tôi phải gửi hồ sơ về quê để làm. Bây giờ, tôi chỉ cần ngồi ở nhà chụp hình các loại giấy tờ, khai báo thông tin trên mạng là xong. Khi có kết quả, phường nhắn tin mời đến nhận mà không phải đi lại nhiều như trước”, chị Hương chia sẻ.

Đây là kết quả từ mô hình chuyển đổi số liên thông giữa tư pháp và Công an phường An Phú Đông. Khi người dân làm thủ tục khai sinh, cán bộ tư pháp sẽ liên thông việc xác nhận nơi cư trú với công an, vì vậy người dân không phải làm một số thủ tục. Sau khi xác minh, trường hợp người dân chưa làm khai sinh cho con ở nơi thường trú, phường sẽ cấp giấy khai sinh, cấp số định danh và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ. Nhờ đó,người dân khi làm thủ tục khai sinh chỉ cần đến UBND phường một lần để nhận giấy tờ mà không phải di chuyển nhiều nơi như trước.

Phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn đã áp dụng mô hình cấp chứng nhận số nhà cùng với giấy phép xây dựng trong một lần. Trước đây, khi thực hiện riêng 2 quy trình đăng ký cấp giấy phép xây dựng và cấp chứng nhận số nhà, người dân phải đi lại ít nhất 6 lần đối với hồ sơ đủ điều kiện, tổng thời gian giải quyết của 2 quy trình là 25 ngày làm việc.

Với mô hình mới, người dân chỉ đi lại 2 lần để nộp hồ sơ và nhận kết quả, thời gian giải quyết chỉ còn 11 ngày làm việc.

Tương tự, Phòng Kinh tế quận 5 đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực thành lập, hoạt động của hộ kinh doanh và lưu thông hàng hóa trong nước.

Theo đó, Phòng Kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan như tư pháp, văn phòng, thuế… rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của các thủ tục, nhóm thủ tục. Đặc biệt là nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế được rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 2 ngày xuống còn 3 giờ làm việc. Đối với lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, các thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết từ 7 ngày còn 3 ngày làm việc.