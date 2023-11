Đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ đón du khách

Ngày 3-11, Sở Du lịch TPHCM thông tin, từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường các lớp tập huấn nghiệp vụ đón khách du lịch, bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho đội ngũ tài xế, hướng dẫn viên, nhân sự nhà hàng, khách sạn…

Sở Du lịch TPHCM cũng kết hợp các cơ quan ngoại giao đoàn tại TPHCM triển khai đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ (Nhật Bản, Tây Ban Nha…) cho lực lượng hướng dẫn viên du lịch, đội ngũ nhân lực ngành du lịch; mở các lớp kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho tiểu thương, tài xế, những người thường xuyên tiếp xúc với du khách.

Cùng ngày, Sở Du lịch TPHCM phối hợp Công an TPHCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức chương trình “Tọa đàm trao đổi kỹ năng phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố” nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho du khách khi lưu trú, tham quan thành phố.