Để đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết an toàn

Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng 24-9

Trước đó, rạng sáng 19-9, trên tuyến đường cao tốc này cũng xảy ra vụ xe khách giường nằm tông vào đuôi một xe khách khác đang dừng làn đường sát hộ lan để khắc phục sự cố.

Vụ việc khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương. Trong tháng 7 và tháng 8-2024, 2 vụ TNGT liên tiếp xảy ra trên tuyến đường cao tốc này vào lúc đêm khuya khiến 2 người tử vong.

Tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 100,8km, toàn tuyến đi qua tỉnh Bình Thuận, được đưa vào khai thác từ tháng 5-2023. Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, trên tuyến đường này đã xảy ra tới 13 vụ TNGT, làm chết 8 người, hàng chục người bị thương. Trong đó, đa phần các vụ tai nạn xảy ra vào đêm khuya và rạng sáng.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân TNGT trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xảy ra chủ yếu do tài xế không giữ khoảng cách an toàn và thiếu quan sát. Tuy nhiên, nhiều tài xế cho rằng, các vụ TNGT xảy ra ngoài ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện thì còn do yếu tố khách quan như đường hẹp, thiếu hệ thống chiếu sáng và chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục...

Thực tế cho thấy, phần lớn các vị trí xảy ra TNGT trên tuyến đường này đều không có đèn đường chiếu sáng. Có những vụ tai nạn xảy ra do xe bị sự cố ở khu vực không có làn dừng khẩn cấp, buộc tài xế phải cho xe tấp vào lề đường, dẫn đến bị xe từ phía sau thiếu quan sát tông phải.

Khác với đường cao tốc có 4 làn xe (như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết), đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ có 2 làn xe nên cũng hạn chế năng lực thông hành và an toàn giao thông.

Trước những bất cập nêu trên, ngoài việc người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường cao tốc cần tuân thủ các quy định về khoảng cách, tốc độ..., cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan cần sớm hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng tại các nút giao; đẩy nhanh xây dựng các trạm dừng nghỉ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xây dựng hệ thống giám sát giao thông, kịp thời xử lý các vi phạm. Về lâu dài, cần nghiên cứu triển khai đầu tư làn dừng khẩn cấp liên tục dọc theo hai bên tuyến cao tốc, giúp tài xế kịp thời xử lý các sự cố xảy ra.

Tin liên quan Lại xảy ra tai nạn trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 17 người thương vong

NGUYỄN TIẾN