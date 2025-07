Cơ bản khắc phục những bất cập trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Trước đó, qua kiểm tra, Cục Đường bộ Việt Nam phát hiện, trong quá trình khai thác sử dụng, nhiều đoạn tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (qua tỉnh Lâm Đồng mới) phát sinh một số hư hỏng, bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an toàn công trình. Trong đó, một số vị trí mặt đường, cầu bị hư hỏng, rạn nứt, “ổ gà”; lề đường, mái taluy bị nứt, xói lở; vạch sơn đường bị mòn, mờ; hệ thống an toàn giao thông, lan can cầu thiếu liên kết bu lông; khe co giãn cầu bị nứt vỡ bê tông, lỏng bu lông liên kết; hệ thống chiếu sáng tại một số vị trí bị hư hỏng; hệ thống thoát nước bị hư hỏng…

Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết Phạm Quốc Huy thông tin, đến nay, những bất cập nêu trên đã được chủ đầu tư dự án và các đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công cơ bản khắc phục xong. Hiện các đơn vị đang tiếp tục rà soát lại để kịp thời phát hiện những bất cập để xử lý triệt để. Dự kiến trong tuần tới, Khu Quản lý đường bộ IV.1 (Cục Đường bộ Việt Nam) sẽ tổ chức kiểm tra và sẽ có báo cáo cụ thể về việc khắc phục những bất cập trên tuyến đường cao tốc có vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng này.

Trước đó, ngày 25-6, Báo SGGP có bài viết Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Đường bong tróc, trạm dừng nghỉ “lụi”, phản ánh tình trạng hư hỏng mặt đường, vạch kẻ đường bố trí không hợp lý và tình trạng xuất hiện trạm dừng nghỉ không phép trên tuyến cao tốc này, gây mất an toàn giao thông.

NGUYỄN TIẾN