Đề nghị khởi tố vụ tung tin sai sự thật sinh viên nữ Trường HUFLIT bị xâm hại

Liên quan đến thông tin sai sự thật về việc sinh viên Trường HUFLIT đang học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 bị xâm hại, chiều 12-1, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam; Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; đại diện Bộ Tư lệnh 86; Ban chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM; Công an TPHCM; Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM; Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM để làm rõ vụ việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan đều khẳng định bản chất vụ việc xảy ra rất bình thường, tuy nhiên qua lan truyền trên mạng xã hội thì thông tin được đẩy lên mức độ cao hơn. Ở đây không loại trừ là chiến dịch truyền thông “bẩn” do một số đối tượng, phần tử phản động thực hiện nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân và hạ thấp uy tín, hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của quân đội nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói riêng. Đồng thời, các cơ quan cũng khẳng định sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp để làm rõ thông tin, định hướng dư luận, đề xuất các nhiệm vụ xử lý dứt điểm vụ việc, tránh gây hiểu nhầm, hoài nghi trong nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Hoài Trung thống nhất cao với ý kiến phát biểu của các cơ quan và khẳng định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, vu khống sai sự thật, bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân, trực tiếp là Trường Quân sự Quân khu 7 và lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị, các cơ quan liên quan nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền công khai trên hệ thống truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội, nhằm nói rõ sự thật, định hướng dư luận và vạch trần những thủ đoạn bôi nhọ, bóp méo sự thật của các lực lượng phản động, thù địch. Các đơn vị cần tập trung ổn định tình hình, đưa hoạt động giáo dục đào tạo của Trường Ngoại ngữ - Tin học (HUFLIT) và Trường Quân sự Quân khu 7 trở lại trạng thái bình thường.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị, các cơ quan chức năng căn cứ vào Luật An ninh mạng, tiến hành khởi tố vụ án, điều tra làm rõ các tài khoản vu khống để truy tố theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình sinh viên; gia đình, người thân của sinh viên N.C.H.H.; kịp thời báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo xử lý. Nhà trường thực hiện nghiêm chế độ quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia học tập giáo dục quốc phòng - an ninh cũng như một người chiến sĩ.

Trung tướng Trần Hoài Trung mong muốn, các cơ quan chức năng của Trung ương và TPHCM quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ Quân khu 7 xử lý dứt điểm vụ việc, sớm đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường để chuẩn bị đón mùa xuân mới đầm ấm, yên vui.