Đề nghị thăng cấp lên thiếu tướng, sĩ quan công an phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác

Chính phủ đề nghị quy định sĩ quan công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác phải do Chủ tịch nước quyết định.

Chiều 8-5, tham dự phiên họp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cơ bản nhất trí việc xây dựng và ban hành luật.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, dự án luật gồm 2 điều về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và hiệu lực thi hành. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 22 theo hướng quy định sĩ quan công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác phải do Chủ tịch nước quyết định.

Đồng thời, dự thảo bổ sung Khoản 1 Điều 23 theo hướng: Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn.

Đại diện cơ quan thẩm tra, ông Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận định, dự án luật đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Hồ sơ đề nghị xây dựng luật và hồ sơ dự án Luật bảo đảm các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để quyết định và đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án luật này.

Tuy nhiên, ông Khánh đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu với các luật hiện hành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; có đánh giá tác động, nhất là tác động về giới đối với việc điều chỉnh tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ thượng tá lên thêm 3 tuổi và nữ đại tá lên thêm 5 tuổi…