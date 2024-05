Đề nghị truy tố bị can sát hại nữ nhân viên quán cà phê cướp tài sản

Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công an

Theo kết luận điều tra, Tâm thất nghiệp và nợ nần nên chọn những người bán cà phê ở quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TPHCM) để cướp tài sản.

Ngày 6-1, Tâm mang cây rựa rồi chạy xe máy đến tiệm ở xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TPHCM) bán xe được 600.000 đồng.

Công an khám nghiệm hiện trường

Sau đó Tâm đón xe ôm công nghệ đến xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn), thấy quán cà phê ở tổ 9 (ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) có chị C. (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang) đang ngồi trước cửa. Thấy bên trong quán có xe máy hiệu SH nên Tâm nảy sinh ý định cướp.

Tâm vào trong quán vờ hỏi đi vệ sinh, sau đó cầm rựa chém nhiều nhát làm chị C. gục tại chỗ. Tâm lo sợ chị C. hô hoán nên tiếp tục chém cho tới khi chị này không còn cử động. Tâm lục lấy 2 triệu đồng, lái xe của chị C. rời khỏi hiện trường về tỉnh ra Long An lẩn trốn và bị bắt vào ngày 9-1-2024.

Công an lấy lời khai Tâm

Kết luận điều tra thể hiện, hành vi của Tâm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, quyền sở hữu hợp pháp của công dân, xâm phạm đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy cần phải xử lý thật nghiêm khắc trước pháp luật.



CHÍ THẠCH