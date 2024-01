Thưởng nóng tập thể, cá nhân bắt giữ nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã trao thư khen của Giám đốc Công an TPHCM; kèm tiền thưởng 135 triệu đồng cho 5 tập thể (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công An huyện Hóc Môn và Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các đơn vị trên.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân phá vụ nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại cướp tài sản

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Mai Hoàng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của các lực lượng khi chỉ trong 72 giờ đã điều tra, truy bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

“Việc này thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm cũng như sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các đơn vị trong Công an TPHCM cùng sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của Công an tỉnh Long An và cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An)”, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

Trước đó, trưa 6-1, Công an huyện Hóc Môn nhận tin báo về việc giết người, cướp tài sản xảy ra tại tổ 9 (ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Nạn nhân là chị P. và tài sản bị cướp là xe máy cùng 2 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Sau 9 giờ xảy ra vụ án, công an xác định Nguyễn Thanh Tâm là nghi phạm.

Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan công an

Ban Chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ cùng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ hiện đại, với sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, người dân; sau 72 giờ, đã bắt được Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

