Đề tài, dự án khoa học sử dụng ngân sách phải có tính cấp thiết

Theo đó, yêu cầu chung đối với đề tài, dự án, đề án khoa học là có tính cấp thiết, có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước. Đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ (gồm: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp) phải đáp ứng một trong các yêu cầu: công nghệ hoặc sản phẩm KH-CN dự kiến có triển vọng lớn tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên cứu, ứng dụng ở Việt Nam; có phương án khả thi để phát triển công nghệ hoặc sản phẩm KH-CN trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Đề tài trong các lĩnh vực khác phải bảo đảm tính mới, tính tiên tiến so với các kết quả đã được tạo ra tại Việt Nam hoặc quốc tế thông qua các công bố trong nước và quốc tế, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 9-7-2023.