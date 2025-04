FPT kiến tạo chuẩn mực mới cho trải nghiệm Internet tại Việt Nam

Từ tháng 4-2025, nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ Internet và đồng hành cùng nhu cầu số hóa ngày càng tăng của người dùng, khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet sẽ được trải nghiệm ngay các gói cước có tốc độ băng thông tối thiểu 300Mbps. Và khách hàng hiện hữu của FPT cũng sẽ được nâng cấp từ mức băng thông tối thiểu 150Mbps lên 300Mbps.

Việc nâng cấp băng thông của FPT không chỉ mang đến trải nghiệm tốc độ Internet cao, mà còn giúp khách hàng tối ưu hóa mọi hoạt động trên nền tảng số từ học tập, làm việc, giải trí trực tuyến cho đến kinh doanh online, nhất là khi lưu lượng sử dụng Internet với các nhu cầu thiết yếu trên nền tảng online ngày càng tăng.

“Khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi chiến lược phát triển và hoạt động kinh doanh của FPT. Việc nâng cấp băng thông là nỗ lực của chúng tôi trong việc thấu hiểu và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng Việt Nam”, đại diện FPT chia sẻ.

Đây là lần thứ 5 FPT thực hiện nâng cấp băng thông cho khách hàng từ năm 2018. Trước đó, năm 2022, FPT từng tiên phong phá vỡ giới hạn với dịch vụ Internet băng thông không giới hạn lên tới 1Gbps - tốc độ thực tế cao nhất thị trường, phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối của khách hàng.

Với chính sách này, người dùng Việt Nam được nâng cấp trải nghiệm Internet không giới hạn và gia tăng thứ hạng tốc độ Internet Việt Nam trên bảng xếp hạng quốc tế (theo Báo cáo Speedtest được thực hiện bởi Ookla, Việt Nam xếp hạng thứ 35 trên thế giới về tốc độ mạng Internet băng thông cố định. Số liệu được ghi nhận vào tháng 2-2025, tốc độ download là 164,77Mbps và tốc độ upload là 144,98Mbps).

Không dừng lại ở băng thông, FPT cũng đồng thời triển khai hàng loạt nâng cấp về trải nghiệm người dùng. Dịch vụ Internet đi kèm bộ thiết bị modem chuẩn WiFi 6, mang đến tốc độ kết nối nhanh hơn gấp 4 lần so với các thế hệ trước, giảm độ trễ đến 50% và mở rộng vùng phủ sóng thêm 23%, giúp kết nối ổn định hơn trong không gian rộng, đặc biệt phù hợp với các căn hộ nhiều tầng hoặc nhiều thiết bị truy cập cùng lúc.

Điểm đột phá của FPT WiFi 6 trên thị trường phải kể đến tính bảo mật. Ngoài công nghệ mã hóa WPA3 tiên tiến, FPT còn tích hợp thêm tính năng độc quyền F-Safe Go - giúp cảnh báo và ngăn chặn truy cập vào các website độc hại, bảo vệ người dùng khỏi rủi ro mất an toàn thông tin. Nhờ đó, độ bảo mật của FPT WiFi 6 được nâng cao gấp đôi so với các thế hệ WiFi trước.

Bên cạnh việc sở hữu hạ tầng Internet tốc độ cao và ổn định, FPT còn cung cấp hệ sinh thái số thông minh cho gia đình đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của cuộc sống. Từ nhu cầu giải trí với FPT Play, đến bảo vệ an toàn dữ liệu và trẻ nhỏ trên không gian mạng với F-Safe Go; từ việc quản lý thiết bị điện trong nhà thông qua FPT Smart Home, đến việc giám sát an ninh hiệu quả nhờ FPT Camera - tất cả đều được kết nối chặt chẽ trong một hệ thống đồng bộ, giúp mỗi gia đình an tâm tận hưởng một cuộc sống số trọn vẹn và tiện nghi hơn bao giờ hết.

FPT ngày càng khẳng định vị thế tiên phong trong việc định nghĩa lại Internet thế hệ mới tại Việt Nam. Không chỉ là công cụ kết nối, Internet của FPT còn mang đến một trải nghiệm vượt trội, nơi người dùng không chỉ truy cập nhanh chóng mà còn cảm thấy an tâm về bảo mật và hài lòng với chất lượng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng cao trong một thế giới số phát triển không ngừng. Với mức tốc độ mới được áp dụng trên toàn quốc, FPT cũng góp phần thúc đẩy các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, gia tăng thứ hạng về dịch vụ Internet của Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

DƯƠNG DƯƠNG