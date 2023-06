Để TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN: Đồng bộ phát triển chuyên môn và dịch vụ tiện ích

Phát triển y tế chuyên sâu

Ngày 25-5 vừa qua, Bệnh viện (BV) Bình Dân TPHCM đánh dấu ca phẫu thuật bằng robot thứ 2.000 sau hơn 6 năm đưa vào ứng dụng. Đây là con số mà nhà sản xuất robot và đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao. PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc BV Bình Dân, cho biết, bắt đầu từ năm 2016, đơn vị triển khai phẫu thuật robot trên người lớn. Từ đó đến nay, phẫu thuật bằng robot được ứng dụng trong điều trị các bệnh lý đường tiết niệu, tiêu hóa, gan, mật, tụy, lồng ngực, các can thiệp nội mạch điều trị bệnh lý mạch máu não, tim, gan, thận, ruột, chi… giúp tối ưu hóa quá trình điều trị…

Cùng với BV Bình Dân, robot phẫu thuật cũng được ứng dụng thành công trong điều trị nhiều chuyên khoa tại BV Chợ Rẫy với hàng trăm trường hợp được phẫu thuật mỗi năm.

Ở lĩnh vực sản phụ khoa, TPHCM được biết đến là “cái nôi” trong điều trị vô sinh hiếm muộn với “lá cờ đầu” là BV Từ Dũ. Theo BS Trần Ngọc Hải, Phó giám đốc BV Từ Dũ, đơn vị này đã ứng dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới mà thế giới đang làm như: kỹ thuật bơm tinh trùng vào bào tương trứng; kỹ thuật lấy tinh trùng từ phẫu thuật mào tinh; kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ mào tinh; kỹ thuật giảm thai, nuôi phôi, trữ phôi nhanh, trưởng thành trứng non trong ống nghiệm; mang thai hộ và bảo tồn khả năng sinh sản với trữ giao tử hoặc trữ mô buồng trứng… Hiện tỷ lệ điều trị hiếm muộn, vô sinh thành công của BV Từ Dũ đạt hơn 45%, tương đương với những trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn trên thế giới.

Trong khi đó, là BV tuyến cuối của khu vực phía Nam trong lĩnh vực điều trị ung thư, từ nhiều năm nay, BV Ung bướu TPHCM cũng triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu phục vụ người bệnh. TS-BS Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc BV Ung bướu TPHCM, cho biết, năm 2022, BV là đơn vị công lập đầu tiên trên cả nước đưa xét nghiệm giải trình tự gen thế hệ mới vào chẩn đoán thường quy đột biến gen BRCA. Bên cạnh đó, các phương pháp điều trị mới cũng đã được áp dụng, đạt trình độ ngang với các BV chuyên khoa ung thư khác trong khu vực và trên thế giới. Về phẫu thuật ung thư, BV đã triển khai những kỹ thuật mới trong phẫu thuật vi phẫu tạo hình tuyến vú, vùng đầu cổ, phẫu thuật cắt tuyến giáp xâm lấn tối thiểu qua nội soi… Trong tương lai, BV Ung bướu sẽ tiếp tục triển khai những kỹ thuật mới như xạ trị hạt nặng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Với lĩnh vực nhi khoa, TPHCM có đến 3 BV nhi hàng đầu khu vực phía Nam, đạt nhiều tiếng vang về chuyên môn trong thời gian qua. Nếu BV Nhi đồng 1 “nổi tiếng” với các kỹ thuật thông tim can thiệp, chuyên sâu sơ sinh khi có thể can thiệp tim mạch, cứu sống nhiều trẻ sinh non nhẹ cân thì BV Nhi đồng 2 lại được biết đến là đơn vị ghép tạng nhi khoa duy nhất của khu vực phía Nam (đã ghép thận, gan thành công cho nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo trong những năm qua). Hay BV Nhi đồng Thành phố với nhiều ca phẫu thuật phức tạp thành công, cũng đã hình thành khoa ung bướu, làm chủ phẫu trị, hóa trị, xạ trị, y học hạt nhân và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhi ung thư.

Hôm nay 17-6, Sở Y tế TPHCM tổ chức “Hội nghị Đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu” tại TPHCM, nhằm xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe cho cả khu vực ASEAN. Hội nghị cũng là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực y tế chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và những thành tựu trong lĩnh vực y tế chuyên sâu. Qua đó xây dựng môi trường hợp tác chặt chẽ giúp phát huy hơn nữa nguồn lực sẵn có trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân.

Huy động thêm nguồn lực

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên, hiện chúng ta vẫn đi sau bởi chưa có sự đầu tư đúng mức cũng như thiếu các cơ chế phát triển phù hợp.

Nhìn lại TPHCM, trong những năm qua, mặc dù đã có những thay đổi đáng kể nhưng ngành y tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: cơ sở vật chất BV chưa được xây dựng đồng bộ, hiện đại; ngôn ngữ giao tiếp của nhân viên y tế thuộc các BV công lập chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế cho công tác khám chữa bệnh người nước ngoài. Cùng với đó, chưa phát huy thế mạnh mô hình viện - trường trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, trong quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới… Ngoài ra, lãnh đạo các BV đầu ngành chưa thực sự quan tâm đúng mức trong việc nghiên cứu, chủ động tham gia vào danh sách xếp hạng các BV chuyên khoa hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Cùng với đó, du lịch y tế chưa được chú trọng đúng mức, phát triển còn manh mún.

Để triển khai các giải pháp phát triển y tế hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần phải có sự phối hợp giữa các sở, ngành. Cùng với đó, phải có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển y tế chuyên sâu; thu hút các trường đại học y khoa có uy tín trên thế giới phối hợp các trường y khoa trong nước đào tạo bác sĩ theo chuẩn quốc tế; thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao trong và ngoài nước tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe trên địa bàn. Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. “Cần phải tạo điều kiện cho y tế tư nhân phát triển bằng các cơ chế chính sách phù hợp, chẳng hạn như cho vay vốn kích cầu. Và phải có chính sách kiểm soát giá dịch vụ y tế để vừa tăng tính cạnh tranh vừa không tạo gánh nặng cho người dân”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nêu ý kiến.

PGS-TS-BS HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT, Giám đốc BV Hùng Vương: Muốn phát triển kỹ thuật chuyên khoa sâu về sản phụ khoa, trở thành trung tâm y tế hàng đầu thì TPHCM cần những cơ chế để điều chỉnh, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị. Bác sĩ TRẦN NGỌC HẢI, Phó Giám đốc BV Từ Dũ: Các nước Nhật Bản, Singapore, châu Âu đã xây dựng chính sách quốc gia, chính sách vùng về thu hút người bệnh từ rất lâu. Trong giai đoạn này, Việt Nam cần thực hiện tốt các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và xây dựng, quảng bá hình ảnh để giới chuyên môn và người dân các nước biết. TS-BS ĐẶNG HUY QUỐC THỊNH, Phó Giám đốc BV Ung bướu: Chúng ta cần chiến lược quảng bá rộng rãi và hiệu quả các dịch vụ y tế đến người dân các nước; thay đổi cung cách phục vụ bệnh nhân, đồng bộ tiện ích. Hiện nay các BV mới chỉ cố gắng tập trung chủ yếu vào đáp ứng yêu cầu chuyên môn điều trị bệnh mà chưa chú tâm nhiều đến việc cung ứng các dịch vụ tiện ích như dịch vụ lưu trú, tài chính ngân hàng, thẩm mỹ, di chuyển... cho người bệnh và thân nhân.