Đề xuất tăng thuế với đồ uống có đường để giảm lượng tiêu thụ

Ngày 5-4, tại hội thảo truyền thông chính sách về tác hại của đồ uống có đường đối với sức khỏe và vai trò của chính sách thuế trong kiểm soát tiêu dùng, bà Angela Pratt, Trưởng đại điện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam nêu rõ, để xây dựng Việt Nam khỏe mạnh và an toàn hơn, cần bắt đầu thực hiện một số biện pháp để giảm tiêu thụ đồ uống có đường. Làm rõ hơn về đề xuất này, Trưởng đại điện WHO tại Việt Nam cho biết, đồ uống có đường có thể là nước ngọt có ga hoặc không ga, nước ép rau quả, nước có hương vị, nước tăng lực, trà uống liền, cà phê uống liền và sữa có thêm đường...

Việc sử dụng nhiều đồ uống có đường làm gia tăng các mối nguy hại cho sức khỏe

Theo bà Angela Pratt, việc tiêu thụ đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, sâu răng và góp phần khiến người dùng bị thừa cân, béo phì. Hơn nữa, tiêu thụ nhiều đồ uống có đường cũng gây ra gánh nặng cho cá nhân và xã hội do tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, giảm năng suất lao động do bệnh tật, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa đồ uống có đường và bệnh tim, nhất là đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Đặc biệt, ở Việt Nam, trong 10 năm qua, người dân đã tiêu thụ nhiều hơn đồ uống có đường. Trung bình, người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 1 lít đồ uống có đường mỗi tuần. “Không có gì đáng ngạc nhiên, chúng ta thấy tỷ lệ thừa cân và béo phì tăng nhanh, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Ở các thành phố, cứ 4 người ở độ tuổi 15-19 thì có hơn 1 người bị thừa cân hoặc béo phì. Chúng ta cần có hành động quyết liệt để đảo ngược xu hướng này”, bà Angela Pratt nhấn mạnh. Đồng thời cho biết, trên thế giới, biện pháp phổ biến để giảm tác hại từ đồ uống có đường là tăng giá bằng tăng thuế, giúp giảm lượng tiêu thụ. Thực tế đến nay đã có hơn 100 quốc gia áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm đồ uống có đường.

Theo đại diện WHO, bằng chứng cho thấy nếu thuế làm tăng giá đồ uống lên 10%, mọi người sẽ uống ít hơn khoảng 11%. Cùng với đó, WHO cũng khuyến nghị đưa ra các biện pháp bao gồm: ghi nhãn dinh dưỡng ở mặt trước đồ uống, hạn chế quảng cáo, hạn chế đồ uống có đường trong trường học và giáo dục về dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Đề xuất tăng thuế, tăng giá đồ uống có đường để giảm lượng tiêu thụ

Theo đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để hạn chế tiêu thụ đường, chúng ta cần có ý thức hạn chế cho thêm đường, sử dụng các sản phẩm ít đường hoặc không đường để đảm bảo cơ thể có sự cân đối lành mạnh giữa các dinh dưỡng. Lượng đường tự do tiêu thụ một ngày không nên quá 25gr, đồng thời chúng ta nên có thói quen đọc nhãn sản phẩm để biết lượng đường ăn vào. Đối với trẻ em dưới 2 tuổi không nên tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm hoặc đồ uống nào có thêm đường.

Tại Việt Nam, tình trạng thừa cân, béo phì cũng tăng lên nhanh chóng ở trẻ em tại các thành phố lớn, nhất là ở Hà Nội, TPHCM tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ có thể lên tới 40%. Con số này ở người trưởng thành là 20%.

MINH KHANG