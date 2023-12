Đề xuất tăng tổng mức đầu tư dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thêm hơn 1.600 tỷ đồng

Bộ GTVT vừa trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1.

Sơ đồ tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Theo đề nghị của Bộ GTVT, tổng mức đầu tư và nguồn vốn dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 cần được xem xét điều chỉnh lên 7.496 tỷ đồng, tăng 1.610 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguyên nhân chính dẫn đến tổng mức đầu tư dự án tăng do tăng chi phí giải phóng mặt bằng và điều chỉnh chi phí xây dựng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng hơn 1.000 tỷ đồng chủ yếu do thay đổi về đơn giá bồi thường đất, cây trồng, vật kiến trúc và chính sách hỗ trợ so với thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư.

Chi phí xây dựng, thiết bị dự kiến tăng 644 tỷ đồng, do bổ sung đường gom dân sinh, hiệu chỉnh giải pháp chi tiết về xử lý đất yếu cho phù hợp với kết quả khảo sát địa chất công trình và thiết kế, tối ưu hơn các hạng mục công trình.

Về khả năng cân đối vốn, Bộ GTVT kiến nghị bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án từ năm 2022-2027. Theo phương án được phê duyệt, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có chiều dài hơn 27km. Điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Giai đoạn 1, tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80km

MINH ANH